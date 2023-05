Tomás Holder vuelve a estar en boca de todos, luego de ser uno de los exparticipantes más polémicos de Gran Hermano 2022 y estar envuelto en varios escándalos en los últimos meses a causa de sus excesos. En las últimas horas, las redes estallaron tras la filtración de un vídeo sexual del influencer junto a una mujer.

La joven que hasta el momento era una desconocida, se llama Agustina, apodada ‘’Aguz La Tana'', es una creadora de contenido, cuenta con más de 20mil seguidores en Instagram y a través de las stories realizó un descargo.

En los vídeos, La Tanita explica que conoció a Holder en una fiesta y que estuvo en su casa durante 4 días, en donde la pasaron muy bien y que conectaron a la perfección. Respecto a su vínculo sexual, reveló que el influencer la buscó en Instagram con la intención de ‘’chamuyarla’’ y que ahí fue el comienzo de todo el coqueteo.

Finalmente, Agustina habilitó la caja de preguntas y respuestas de Instagram para contestar las dudas de los usuarios, acerca del vídeo prohibido junto a Tomás Holder: ‘’Esperabas que se filtrara el vídeo con (Holder)?’’, escribió un seguidor.

'‘La verdad es que no…’’, comenzó diciendo La Tanita, algo dudosa y añadió: ‘’Y me sorprende en la manera que se viralizó. Lo mandaron por WhatsApp, modo bombita y alguien lo grabó desde otro celular’’. Para finalizar, aclaró con una sonrisa pícara: ‘’Y juro que yo no fui, yo a todo mi contenido le pongo marca de agua’’, concluyó la creadora de contenido sexual.

Tomás Holder participará en el Bailando 2023

Es de público conocimiento que Tomás Holder fue el primer confirmado para el Bailando 2023, que regresará a la pantalla chica por América TV a mitad de año. Ángel de Brito fue quién anunció la primicia por LAM.

Luego, el influencer recurrió a su cuenta de Instagram para agradecer y sé largó a llorar de la emoción: "Estoy muy emocionado por todo el camino que recorrí y cómo arranqué, sabiendo que arranqué en TikTok", comenzó diciendo.

Tomas Holder

Y continuó el polémico exparticipante de GH: "Al principio había muchas críticas, mucha gente que pensaba que no iba a llegar a nada y miren hoy dónde estamos. También se lo debo mucho a ustedes. Estoy con la piel de gallina posta, no puedo hablar. Estoy re emocionado... Un pibe del interior de 21 o 22 años, esté hoy en día acá, es una locura. No voy a llorar porque no hago eso pero estoy re emocionado. Se los debo a ustedes. Gracias, Marcelo y a la gente de LAM que me banca. Espero que disfruten este Bailando, que va a estar muy bueno", cerró emocionado.

