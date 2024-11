El pasado domingo, por la tarde, Chloe Insaurralde celebró su séptimo cumpleaños. En una divertida fiesta, invitó a sus amiguitos y a la familia para pasar una tarde al aire libre. Jesica Cirio organizó el evento que salió de maravilla y sorprendió a todos. Con publicaciones en las redes sociales, la madre de la pequeña demostró que su hija pasó un día inolvidable.

Al aire libre y con los juegos más llamativos, asi fue el divertido cumpleaños de Chloe, la hija de Jesica Cirio

El pasado 5 de noviembre, Chloe, la hija de Jesica Cirio, recibió un tierno mensaje de su mamá por su cumpleaños 7. "Hoy cumple años mi bachicha hermosa, el gran amor de mi vida. No tengo más que palabras de agradecimiento hacia vos. La persona que me enseña todos los días, que me acompaña y hace más llevaderos los días oscuros. A seguir viviendo y disfrutando esta hermosa vida juntas, hasta viejitas como decimos siempre. Te amo hasta el infinito y más", expresó la modelo.

Finalmente, este domingo, Cirio organizó con Jano's Eventos una divertida fiesta para su hija y sus amiguitos. La niña pidió que sea temático Monster High, por lo que la serie animada fue lo que inspiró a la decoración y outfit de Chloe. La joven vistió un tierno conjunto violeta y rosa, con orejitas blancas. Además, según compartió la mamá en su cuenta oficial de Instagram, el lugar donde le hicieron en look también le regalaron remeras inspiradas en los personajes de su serie favorita.

El evento se llevó al aire libre, donde había divertidos juegos. Un toro mecánico, un pelotero, inflables y pelotas para que los pequeños se diviertan eran solo algunas de las atracciones que los invitados pudieron disfrutar. Entre los amigos de Chloe, se encontraba Mirko. El hijo de Marley es uno de los más cercanos que tiene la niña, y con el que más se divirtió en el evento. Por su parte, Jesica Cirio también invitó a sus amigas, con quien pasó toda la tarde.

Al final de la fiesta, la pequeña Chloe sopló las velas para coronar su séptimo cumpleaños. El evento que organizó Jesica Cirio fue un completo éxito, ya que a los invitados se los vio con una sonrisa y a la niña también. Con amigos, juegos al aire libre y una fiesta de Monster High, madre e hija pasaron un hermoso domingo.

A.E