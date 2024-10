Octubre se está por terminar, y con eso llega Halloween. El jueves 31, y el fin de semana, las calles se llenaran de terror por los originales disfraces y para festejar el momento del año. Esto es algo que Wanda Nara y sus hijos suelen hacer, y esta vez no fue la excepción. Isabella y Francesca Icardi decidieron adelantar la festividad y mostraron sus terroríficos looks para ir al colegio. De esta manera, abrieron la temporada de los disfraces.

Las hijas de Wanda Nara se adelantaron a Halloween y llenaron de terror con sus disfraces

Los hijos de Wanda Nara y Mauro Icardi suelen disfrazarse para celebrar Halloween. En el 2022, cuando asistían a un colegio inglés en Turquía, Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella tuvieron que prepararse por la festividad, y la modelo mostró sus terroríficos looks. En el 2023, cambiaron sus estilos y se vistieron de diabla, bruja y personificaron a la película de La Purga. Este año, no fue la excepción. Si bien los varones decidieron no unirse, Francesca e Isabella se mostraron listas para asistir al colegio de una forma original.

Ambas niñas fueron preparadas por Kenny Palacios, quien las dejó completamente terroríficas. La menor de ellas interpretó a Chucky. Con un jardinero de jean y una remera a rayas donde predomina el rojo, la pequeña Isi ató su pelo en una ajustada colita y cargó algunas manchas de sangre hecha con piedras, para darle brillo y glamour. En las fotos que Wanda compartió en su Instagram, la joven levantó la mano como si sostuviese el característico cuchillo del muñeco malvado, y actuó con el rostro para dar más miedo.

Por su parte, Francesca optó por hacer un disfraz más personalizado. No eligió a ningún personaje de película, pero se inspiró en varios típicos del terror. La joven se vistió de una especie de ángel malvado. Con unas tiernas alas blancas y un atuendo del mismo color, decidió darle importancia al maquillaje. El mismo, total black, simulaba un payaso asesino; por lo que se puede entender que representaba a la muerte.

De esta manera, Francesca e Isabella Icardi fueron al colegio para asustar a todos sus compañeros, y mostrar que Halloween puede ser fashionista y divertido. Si bien todavía no es 31 de octubre, muchos ya pueden comenzar a planear sus disfraces, como lo hicieron las hijas de Wanda Nara. Ellas abrieron la temporada de terror, y la presentaron frente a las redes sociales. La modelo, como siempre, las apoyó y compartió con orgullo.

A.E