Lizy Tagliani y Sebastián Nebot viven un momento pleno tras convertirse en padres de Tati, su hijo adoptivo. Sin embargo, el camino para formar esta familia no estuvo exento de dificultades. En una íntima entrevista con Héctor Maugeri para +Caras, Lizy reveló que su fama representaba un obstáculo clave en el proceso de adopción, y cómo tuvo que comprometerse a proteger a su hijo de la exposición pública.

Lizy Tagliani en los estudios de Caras TV.

Sentada en el living de +Caras (Caras TV), la conductora de La Peña de Morfi recordó el primer encuentro con la jueza que se encargó de gestionar la adopción de Tati, quien recientemente cumplió cuatro años de edad. “Le agradecí ya por el hecho de que me reciba, alguien leyó mi historia”, comentó emocionada, mostrando gratitud por haber sido escuchada.

La condición para adoptar a Tati

Tras varias reuniones con la jueza, cuando vió por primera vez una imagen de Tati recordó que, mientras Sebastián quedó fascinado desde el primer minuto, ella se mostró más escéptica. “Yo tenía en contra el tema de ser conocida, por la exposición del niño. Por eso le decía a Sebastián que no se ilusione”, explicó.

La jueza le advirtió que su gran reconocimiento en el mundo del espectáculo podía ser perjudicial para el bienestar del pequeño. Aún así, reconoció que Lizy y Sebastián eran la familia que él necesitaba.

Lizy Tagliani, Tati y Sebastián Nebot.

“Tenés que comprometerte a cuidar a Tati de la exposición. Si estás dispuesta, la familia para él son ustedes”, relató Lizy sobre las palabras de la jueza. Asumiendo esta responsabilidad, la conductora decidió proteger la vida privada de su hijo para garantizar su bienestar.

Además, expresó cómo los medios han respetado su privacidad: “Estaba convencida de que, así como el medio me abrió las puertas de manera extraordinaria, nos iban a respetar y cuidar, y lo hacen”.

El día que Tati la llamó "mamá"

En otro momento de la entrevista, Héctor Maugeri le consultó a la actriz cómo la llama su hijo. Conmovida, compartió la anécdota de cuando Tati la llamó “mamá” por primera vez. “Nosotros no le decíamos nada para que no se sienta presionado. Él solo me dijo mamá”, contó. Sin embargo, fue en un restaurante, cuando la gente la saludaba y le pedía fotos llamándola por su nombre, que Tati hizo una declaración inesperada: “No se llama Lizy, se llama mamá”, dijo el pequeño en medio de la comida, dejando un momento que quedará grabado para siempre en el corazón de Lizy Tagliani.

MDP