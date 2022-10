Alejandro Fantino rompió el silencio tras su desvinculación de ESPN: "No me parece justo"

La desvinculación de Alejandro Fantino de ESPN tras sus polémicos dichos en contra del Pollo Vignolo y Mariano Closs, tomaron por sorpresa a muchos de sus colegas. Sin embargo, el periodista reveló cómo fue la charla que tuvo con las autoridades del canal.

En el programa que conduce Alejandro Fantino en "Neura Media", contó los detalles del encuentro. "Hoy yo llegué a ESPN a grabar, ellos amablemente me preguntaron sobre mi comodidad, son seres humanos, son gente de carne y hueso, no es que son las cuatro letras", relató el conductor.

Alejandro Fantino.

"Fueron dos horas donde conversamos y les dije 'Miren la verdad que no me siento cómodo' y ellos también amablemente me dijeron 'No, no te notamos cómodo'. No me parece justo también para ellos que yo esté en un lugar donde no estoy cómodo", agregó el periodista.

Para cerrar, Fantino expresó: "El título es 'No voy a seguir en ESPN'. Cerrada esa etapa con mucha amabilidad de su parte y mucho profesionalismo y mucha amabilidad también de mi equipo, eso quiero dejarlo aclarado, ahí no hay nada".

Alejandro Fantino viajó para reencontrarse con Coni Mosqueira

Tras el anuncio oficial de su desvinculación de ESPN, Alejandro Fantino decidió viajar a México para reencontrarse con su prometida, Coni Mosqueira con quien disfrutará una pre luna de miel.

Por su parte, Coni Mosqueira demostró su apoyo incondicional al periodista con una publicación que hizo a través de las historias de su cuenta personal de Instagram en la que escribió: "Cómo te amo. Lo mejor está por llegar y viene de tu mano y de tu magia mi bombón".