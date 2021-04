Alejandro Fantino se prepara para ser papá y ya eligió el nombre del bebé

Alejandro Fantino está atravesando un gran momento. De novio desde hace 3 años con la modelo Coni Mosquera, asegura que va a ser papá de un varón y ya tiene el nombre elegido: Riquelme.

El conductor de "Fantino a la tarde", le pidió a su amada que acepte su elección, dado que es un nombre que los brasileños adoptaron desde hace mucho tiempo.

Fanático de Boca Juniors y homenajeando a su DT Juan Román Riquelme, contó que hay más de 15.000 brasileños nacidos en el último tiempo, que llevan ese nombre que sus padres eligieron en reconocimiento al ex futbolista argentino.

"Si tengo un hijo con Coni, le voy a poner de nombre Riquelme", dijo optimista y convencido, y dejó enmudecidos a sus compañeros de ESPN, donde manifestó su deseo de que se llame Riquelme Fantino.

También expresó que, conociéndola a Coni, sabe que no lo va a dejar, aunque a lo sumo se lo permitirá como segundo nombre.

A modo de ruego, Ale le mandó un mensaje a "Conita" en el que le pidió públicamente que acepte su elección.

Fantino confesó que quiere tener un hijo con Coni Mosqueira

Alejandro Fantino tuvo su momento de catarsis y abrió su corazón. En un momento del ciclo, en el que se hablaba sobre la exposición de la vida privada de los famosos habló de la suya y confesó que quiere tener un hijo con su novia Coni Mosqueira.

"Dios quiera que si. Yo tengo a Nahuel, de 18 años, ya es grande. Ojalá que DIos quiera que vuelva a ser padre y con Coni", manifestó en su programa Fantino a la tarde.

También contó que después de más de 10 años en pareja con Miriam Lanzoni, al volver a la soltería se sentía perdido y un día decidió ir a Tequila, pero se sintió fuera de timing.

"Cuando la vi, me acerqué no sé con qué excusa y le pedí el teléfono, pero después no sabía qué escribirle" y agregó: "Finalmente le mandé un mensaje en Instagram y la invité a cenar".