Fantino preocupado por su salud tras haber tenido COVID-19: "No me entraba el aire"

Virus traicionero, a veces letal otras un simple resfrío, es por eso que el COVID-19 hace estragos en el mundo. Si bien la gran mayoría de quienes se infectaron superar la enfermedad sin problemas ha dejado una ola de muertes alrededor del planeta que lo llevó a transformarse en pandemia. Incluso en algunos casos ha dejado secuelas y eso es lo que más teme Alejandro Fantino.

Hace unas horas, el conductor de "Fantino a la Tarde" contó una situación que vivió en el último tiempo y que le prendió una luz de alerta en su salud, luego de que en agosto se contagiara Coronavirus. La semana pasada según relató fue a jugar al tenis y sintió que le faltaba el aire y que no podía respirar y así lo relató...

"Me ardía el pecho, no me entraba el aire, hoy me pasó algo y es una clara consecuencia de haber sufrido la enfermedad. Estaba jugando con un amigo al tenis y me tuve que arrodillar en la cancha. Tuve que dejar la raqueta, me arrodillé y estuve un rato así porque no me entraba el aire. Me ardía el pecho... no podía respirar", comenzó contando angustiado y remató...

"Esto es algo que no me había pasado nunca en la vida, y eso que juego al tenis desde que tengo seis años. No me hice los estudios cardíacos ni nada, la verdad, pero esto es claramente algo de la enfermedad".

Fantino confirmó que tuvo Coronavirus

Hace algunas semanas, Alejandro Fantino confirmó que tenía coronavirus. El periodista dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Me gustaría contarles cosas más agradables pero les quiero comunicar que el sábado, alrededor de la una y media, dos de la madrugada, me empezó a dolar atrás en el cuello y me empezó a picar la garganta. Apenitas un picor de garganta. Esta mañana (por el sábado) me levanté y sentía lo mismo, una pequeña picazón de garganta y dolor corporal”, comenzó con su relato Fantino.

El periodista de América dijo que por recomendación médica decidió hacer el test tras sentir los primeros síntomas y que finalmente llegó la noticia: covid positivo.

"Estoy perfecto, me siento bien, no tengo fiebre ni tos", aseguraba Fantino para llevar calma.