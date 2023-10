Hace algunas semanas, Alejandro "Pollo" Cerviño fue denunciado por su exesposa Cynthia García por el presunto abuso sexual a su hijo de 8 años. Esta noticia conmocionó a todos los medios, el locutor se mantuvo en silencio, pero ahora decidió hablar y aclarar la situación.

Pollo Cerviño habló sobre la denuncia por abuso a su hijo

El periodista fue encontrado por "A la Tarde" en las calles de Bernal. El notero le consultó por las acusaciones y el locutor respondió: "Mi prioridad hoy es mi hijo". "Estoy esperando mi día para declarar, es una situación muy complicada", acotó y dijo que se limita a seguir los pasos judiciales de la causa.

CaptionAlejandro "Pollo" Cerviño habló sobre la denuncia por abuso a su hijo: "No me escapo, no me fugo"

"Es una acusación muy fuerte, pero se va a aclarar... No me escapo, no me fugo. Estamos con mi familia estamos muy preocupados, luchando para que se sepa la verdad", le reveló a Mati Vázquez. "Es mi vida mi hijo, es nuestro nieto, nuestro sobrino, nuestra familia y hace tres años que todo el círculo paterno ha quedado desterrado de eso", agregó.

"De la mamá de mi hijo no hablo. A mi hijo no tengo que decirle nada frente a una cámara, se lo voy a decir en la intimidad", respondió Cerviño. "Construí mi vida en la tele, pero no es mi prioridad, mi prioridad es mi hijo", acotó el locutor que ahora está relegado de Rock and Pop.

"No necesito ningún derecho a réplica. Tengo una obligación con la Justicia", dijo Pollo Cerviño sobre los pasos que debe de seguir en la justicia. "Estoy en paz porque sé lo que hice", cerró el periodista sobre la denuncia por abuso sexual a su hijo.

Cynthia García, exesposa de Alejandro "Pollo" Cerviño, le contestó inmediatamente

"Estoy aterrorizada y horrorizada por la impunidad con la que se maneja esta persona, espero que la Justicia tome nota de que ni siquiera entregó el pasaporte y hay un terrible riesgo de fuga", declaró Cynthia García sobre la grave situación familiar que vive con Alejandro "Pollo" Cerviño.

AF.