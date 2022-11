Alex Caniggia confirmó que no iría a Gran Hermano

A la salida de los Personajes del Año, el ganador de ‘El Hotel de los Famosos’ habló con Gente sobre su participación en el reality de Telefe, su carrera y su noviazgo con la influencer, Melody Luz.

“Viví la experiencia de estar encerrado y se lo que es estar ahí, es muy difícil el encierro” expresó el mediático sobre los motivos por los que no formaría parte de Gran Hermano.

Además, explicó que “al menos en El Hotel de los Famosos había juegos, competencias, pero en Gran Hermano estás en la casa encerrado y no haces nada, así que no me gustaría estar ahí”.

Sin embargo, confirmó que el próximo año estará presente en otro proyecto televisivo, mientras que, sobre su carrera musical, reveló que tiene “muchos proyectos, tanto en Argentina como afuera y no podemos decir más porque no está todo cerrado”.

Finalmente, cuando le preguntaron por planes a futuro con Luz, respondió: “Casarme todavía no. Hijos tampoco. Pero nos gusta disfrutar todo lo que nos está pasando”.