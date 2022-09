Alex Caniggia estuvo ayer en PH, Podemos Hablar de Telefe. El mediático personaje contó en qué gastó los 10 millones de pesos que ganó en El Hotel de los Famosos, luego de coronarse campeón en su primera temporada.

Fiel a su irreverente estilo, Alex Caniggia respondió sin arrepentimiento que todo el dinero de este primer reality que ganó, se lo gastó en viajes, pero no el cualquier tipo de viajes, pues dejó claro que él vive como un rey y un boleto en clase turista no está en su radar.

Alex Caniggia contó en qué gastó los 10M que ganó en El Hotel de los Famosos.

“10 millones me llevé y ya me los gasté. ¡Olvidate!”, comentó el novio de Melody Luz. Andy Kusnetzoff no se quedó con la intriga y le preguntó en qué se los gastó: “Me fui de viaje un mes. Viaje high. Lago di Como, Holanda, a todos los lugares fui”, remarcó.

“La guita va y viene, pero turista jamás. Yo tengo que viajar como un rey… Pasajes, hoteles, se gasta, ¿vos viste lo que es la guita?”, aseguró el hijo de Mariana Nannis.

Ante sus declaraciones, Julieta Díaz, una de las invitadas al programa, escuchaba con atención y sin emitir ningún comentario, sus gestos con la cara dijeron más que alguna palabra que podría haber dicho.

“Estuve tres meses y medio encerrado, ¿sabés lo que era eso? ¡Yo tengo que viajar como un rey!”. Sobre el viaje a Europa con Melody Luz, el famoso aseguró que le mostró a su novia toda la High Society europea y la llevó al castillo en el que vive su mamá.

Alex Caniggia blanqueó que vive con Melody Luz

El cantante confesó que vive en la misma casa con su novia Melody Luz. Los dos enamorados se conocieron en El Hotel de los Famosos y es una de las parejas que se sostuvo fuera del reality que conducen Pampita y Chino Leunis.

“Ahora vivo con mi novia hermosa, que la amo y le mando un beso enorme. ¡Te amo, amore mio!”, gritó Alex Caniggia ante la cámara.