Elián Ángel Valenzuela​, más conocido como L-Gante dio a conocer los violentos mensajes que le envió Alex Caniggia.

El cumbiero y el mediático, desde hace un tiempo, parecieran estar subidos a un ring, pues las peleas, los dichos, los mensajes y las chicanas parecen no tener fin.

“No estoy enojado. Mi respuesta es que cualquier tiene sus gustos. Respeto los gustos de los demás y si lo mío no le va, no pasa nada”, fueron las declaraciones del hijo de Claudio Paul Caniggia, respecto del cantante y hasta dijo quiere ser su amigo.

El autor de 1 “RKT” había manifestado que: “A mí me había mandado audios y mensajes donde decía que quería que lo vaya a visitar y que mi música era una bomba”, comentó.

Luego el ex de Tamara Báez y padre de la pequeña Jamaica comentó que hace un tiempo Alex le mandó que decía: “ cuando te vea, te rompo la boca simio, ignorante”.

L-Gante, fiel a su estilo, respondió en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: “No te enojés, no te enojés… Cuántas veces hiciste chistes para la gente humilde y yo, sin embargo, te sigo. Mirá. Hace rato”.

El cantante, muy picante dijo: “Yo puedo entender que quizás su forma de laburo es a través de un personaje, que ese personaje hace una diferencia entre una masa de gente”, empezó diciendo. “Pero bueno, yo también tengo mi personaje y mi personaje es ser yo. Yo tengo algo que quizás otro no tiene. Puedo decir que me lo gané yo y puedo recordar cuánto me costó”, agregó.