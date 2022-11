Wanda Nara y su impactante confesión sobre su relación con L-Gante

No hay dudas de que Wanda Nara es muy inteligente y estratega. Desde que anunció su separación con Mauro Icardi su vida no volvió a ser la misma. La empresaria no le perdonó nunca su affaire con la China Suárez, al punto de que llegó un día que se hartó y echó todo a la basura. La decisión fue de ella, mientras estaba en la Argentina durante su participación en ¿Quién es la Máscara?, y él en Turquía, en pleno proceso de adaptación con su nuevo equipo, el Galatasaray.

Tras anunciar su ruptura, de inmediato se le empezó a ver con L-Gante. Trabajaron juntos en la marca de ropa de la rubia y en el nuevo video musical del cantante cumbiero. Pero en medio de su complicidad nacieron los rumores de un romance. Y es que Wanda Nara no se separaba ni un segundo de Elián Valenzuela.

Todo fue marketing.

Salidas a restaurantes, boliches y reuniones privadas, fueron parte de la historia de amor de Wanda Nara y L-Gante, que parte de la prensa también creó. Si bien ninguno de los dos ha negado los sentimientos que tienen uno del otro, en una entrevista para la televisión italiana, la influencer rompió el silencio y habló sobre su relación con el intérprete.

Según algunos periodistas, en aquella conversación, Wanda Nara aseguró que el romance con L-Gante fue solo marketing, en donde los dos salieron beneficiados. Ella logró su cometido de que su nombre saliera en todos los programas, y él consiguió que su videoclip "El último romántico" tuviera miles de reproducciones.

De esta manera, llega el fin de una de las relaciones más polémicas del espectáculo argentino. Al final, Wanda Nara y L-Gante fueron socios en esta historia, con el objetivo de relanzar su imagen, y lo han logrado.