Alfa de Gran Hermano: "Soy un caballero del Siglo XV que busca amor puro"

L a misma repercusión y controversia que generó Walter Alfa Santiago (61) dentro de la casa de “Gran Hermano 2022”, produjo tras salir del reality de Telefe.

“Es sorprendente el cariño que recibo de la gente cada vez que salgo a la calle, me piden fotos los chicos, los padres y hasta los abuelos. Estoy muy contento porque también necesitaba ver a mis afectos... El público me sacó ya que me vio cansado y saturado, yo quería irme. De hecho, ese domingo preparé la valija convencido de que me iba: en las anteriores veces había dejado hasta el final sin guardar varias de mis botas y bandanas. Ahora creo que me extrañan un poco los televidentes”, bromea Alfa tras posar con naturalidad en su primera producción para CARAS.

Sentado y tomando un aperitivo en el balcón de su bar preferido, “Pepino”, en Martínez, Alfa saluda a los autos que lo reconocen y le tocan permanentemente bocina desde la avenida Libertador. Termina de almorzar y, reflexivo, explica sus actitudes en la competencia: “Mi juego fue ser yo mismo. Me anoté porque quería vivir la experiencia de ‘GH’ y siempre hice lo que quise en mi vida, no fui a buscar amigos, a mis amigos ya los tengo... El formato del encierro hace que todo se maximice y uno tiene más roces al convivir 24 horas con desconocidos. Hay comentarios que hice sin malas intenciones, ya hablé con mi ex compañero, Ariel Ansaldo, le pedí perdón sobre aquello que le molestó y arreglamos las cosas. Yo banco el juego limpio, no el sucio, como hicieron algunos. Por eso, quiero que gane Camila Lattanzio: tiene brillo propio y es transparente. Igual en estas instancias decisivas el ganador puede ser cualquiera”.

Mientras en la puerta del restó lo esperan varios seguidores para saludarlo, Alfa cuenta que desde chico deseaba actuar y hacer una película. “Convengamos que para entrar a ‘GH” tenés que sentir amor a la exposición, a que te miren y juzguen. Estudié teatro con Esmeralda Mitre y Georgina Barbarossa. Pero antes lo veía más como una terapia, el teatro me hizo muy bien anímicamente en momentos difíciles. Hoy veo más cerca la posibilidad de actuar y la voy a aprovechar al máximo... ‘Algunos vinieron al mundo para comprar un ticket y otros nacieron para hacer el show’, es mi frase de cabecera”, asegura quien está soltero desde hace un año y negó una relación amorosa con Barbarossa.

“Gerogina es una persona que quiero muchísimo, tiene un humor sarcástico maravilloso y un corazón increíble. Nunca pasó nada entre nosotros, sólo somos amigos. La canción ‘Juan, el noble caballero’ de Moris me representa: soy un caballero del siglo XV que se despertó en el siglo XX. No busco compañía ocasional, dejo que la vida me sorprenda con la persona que me enamore realmente. Quiero amor profundo y puro como el que tenían mis padres”, aclara.

“Mi felicidad se basa en viajar, en disfrutar de mis seres queridos, de los autos, que son mi pasión, y de lo lindo que me pasa. Hablo todos los días con ‘el Mago sin dientes’ (Pablo Cabaleiro) y con ‘La Masa’ (Luis María Montanari): los conozco desde hace muchos años y se fue generando una fuerte amistad que conservamos... Por eso, a todos les digo que ser feliz es una decisión, no un resultado... Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia ‘Gran Hermano’, me dio más de lo que esperaba”, concluye emocionado mientras suena junto a Romina Uhrig como participantes convocados para el próximo “MasterChef Celebrity

