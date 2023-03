Luego del fallido intento de Romina, Marcos, Nacho y Julieta por hacer un omelette en unión con MasterChef Argentina, Alfa volvió a entrar a la casa de Gran Hermano para enseñarle a los 4 jugadores cómo es que se hace un verdadero omelette.

Recordemos que con el ingreso de Wanda Nara, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, los jugadores de Gran Hermano debieron competir para ver quien hacía los mejores huevos, pero, un mal uso de las cocinas de última tecnología los obligó a dejar el desafío en las islas del zoom y debieron ir corriendo a la cocina de Gran Hermano para terminar allí el reto.

La ganadora fue Julieta, pero Alfa fue muy crítico con ella, pues cumplió con el reto de ser la primera en entregar el omelette, pero bajo la opinión de Alfa, lejos estarían esos huevos de ser un omelette.

Alfa entró de nuevo a la casa y apuntó contra Julieta: "Así no es Julita".

"Se dan cuenta cuando yo digo que no me podían sacar de la casa. Me voy de la casa y no puede hacer un pu** omelette. ¡No se puede creer! No podían prender una anafe que, es lo más simple que hay en el mundo", comentó Alfa.

Alfa se refirió a Marcos, Romina, Julieta y Nacho, como "4 chiquitos" a quienes le explicó paso a paso cómo encender las hornallas modernas. "Estuvieron dos horas intentando encender esto y no pudieron. Tenía que volver al final. Por algo yo digo que la casa la gané yo. Uno va a cerrar la puerta, pero la casa la gané yo", replicó el exjugador.

Alfa sin filtro contra Julieta, semifinalista de Gran Hermano

Mientras explicaba cómo se hace un verdadero omelette, según su experiencia, Alfa fue directo a la ganadora del reto: «Ayer vi un par de revueltos. Ay, Julita, no era un revuelto. Yo sé que cuando veas esto vas a decir: "Ay, Alfa", pero no, no es así, Julita».

Alfa se mostró muy indignado porque ninguno de los cuatro semifinalistas pudieron prender una hornalla en el reto que les puso Gran Hermano junto a los experimentados jurados de MasterChef Celebrity.

