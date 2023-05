Alicia Keys hizo temblar el Movistar Arena: Con una puesta en escena inspirado en su mentor Prince y la aparición sorpresa de Cazzu

Alicia Keys, la reina del R&B volvió a suelo argentino, tras diez años desde la última vez que se subió a los escenarios en Buenos Aires en 2013. La noche de este domingo brindó un mágico e increíble show en el Movistar Arena y agasajó a su público, que la esperaron ilusionados durante una década para volver a verla brillar en escena.

En la previa de la apertura, Malena Villa fue la telonera del show, en donde presentó su nueva canción ''Fuiste'', un adelanto de su próximo álbum. Una hora más tarde, las luces se apagaron y los músicos junto al coro aparecieron en escena, aplausos y silbidos se empezaron a escuchar a lo largo del Movistar Arena, la emoción de volver a ver a la cantautora se sentía en el aire. Imágenes del universo, estrellas y planetas abarcaron la pantalla principal y una sombra que posaba como la Estatua de la libertad, emergió entre los efectos especiales.

Alicia Keys

A las 22hs de la noche Alicia Keys hizo su entrada estelar, luces en tonalidades violetas y turquesas envolvieron a la cantante, que bailaba y caminaba con gracia a lo largo del escenario, sus fanáticos la ovacionaron y ella los saludó con una gran sonrisa: ‘’Hola Buenos Aires’’ y abrió el show con ‘’Nat King Cole’’.

Durante dos horas la artista oriunda de Harlem, Nueva York, hizo bailar, gritar y llorar a su audiencia argentina. Repasó las canciones de su reciente álbum ‘’KEYS’’, como también los hits que marcaron su trayectoria musical. Tras entonar sus temas inéditos como ‘’Is It Insane’’, ‘’Only You’’, ‘’Best Of Me’’, Alicia sorprendió al cantar en español ‘’Lento’’ de Pedro Capó y Farruko, para luego dar lugar a ‘’Looking For Paradise’’ y aprovechó para mandarle a un saludo a su colega Alejandro Sanz, con quién canta en el videoclip original.

La ganadora de 17 premios Grammy abandonó el cuadro y los músicos tomaron su lugar para animar al público con canciones de Nicky Minaj y J Balvin. De pronto, imágenes del barrio de Harlem en NYC aparecieron en la pantalla del escenario y la gente en la parte posterior del estadio, gritaron al ver a Alicia Keys en una cabina de DJ, la fiesta recién comenzaba.

Un repertorio de canciones originales y mezcladas por computadora del álbum KISS hicieron temblar el campo y luego, a pedido de la flamante artista, los fanáticos encendieron las linternas de sus celulares y un mar de luces nació para aumentar la emoción. Para sorpresa de todos, Alicia bajó del box y caminó por los pasillos del recital para saludar a sus admiradores que comenzaban sentir las vibraciones de la melodía Empire State Of Mind.

Cazzu: La gran sorpresa de la noche en el concierto de Alicia Keys

En la recta final y entre las grandes sorpresas de la velada, apareció la cantante argentina Cazzu cantando ‘’Nada’’, luciendo un look en total black, mientras que resaltaba y acariciaba su pancita de embarazada. Cabe recordar, que hace menos de un mes la jujeña se presentó en el Movistar Arena y reveló por primera vez su embarazo, fruto de su relación con Christian Nodal.

La rapera y la compositora neoyorkina se abrazaron y entonaron juntas varias estrofas en inglés. A puras sonrisas y baile, Cazzu expresó: ‘’Demuestren como sé hace mí Buenos Aires querido'' y el clamor de los fanáticos se hizo notar en todo el estadio.

Un show completamente dedicado a Prince

Iluminación, escenografía y una puesta en escena completamente dedicada al icónico cantante Prince. ALICIA + KEYS TOUR, es un homenaje a gran escala de Alicia Keys para su gran amigo y mentor.

No solo honró con efectos especiales e iluminaciones de colores al compositor, si no qué también con su increíble vestuario: brillo en todo el cuerpo, capucha, hombreras y tendencias de la época de los '80, cuando el artista se convertía en el emblemático músico que hoy conocemos y recordamos.

Cómo nació la amistad entre Alicia Keys y Prince

Antes de que falleciera el emblemático cantante Prince en 2016, Alicia Keys tuvo la fortuna de conocerlo y durante una entrevista contó cómo fue su experiencia y el acercamiento con el músico que terminó en amistad.

La artista neoyorkina explicó que ante la idea de cantar la canción de How Come You Don’t Call me, debía pedir la autorización del compositor y por ello, lo llamó personalmente y reveló que nunca se sintió nerviosa por hablar con él. Finalmente, Alicia logró su cometido e incluyó el tema en su álbum Song in a Minor.

Alicia Keys y Prince

Por otro lado, Prince estaba al tanto de la trayectoria musical de la compositora y la invitó a Pailesy Park para oírla cantar. El encuentro de dos grandes potencias musicales terminó en una gran amistad que, hasta el día de hoy, Alicia Keys sigue recordando, al homenajear a su mentor en su gira musical.

‘’Estaba observando lo que estaba haciendo, y era genuinante un amante de la música y r entusiasmado con la música nueva todo el tiempo, nunca conocí a alguien así, que conociera tan bien el pulso de la música nueva. Ese fue él”, aseguró la multipremiada artista sobre Prince.

El espectacular atuendo brilloso de Alicia Keys

A diferencia de sus shows en Sao Paulo, Brasil, en el que Alicia Keys lució en su vestuario tonalidades plateadas y negras, en el Movistar Arena deslumbró con un atuendo de pies a cabeza brilloso que tenía una capucha, haciendo referencia a su mentor Prince. Además, llevó una gran capa fucsia que llegaba al piso y se robó todas las miradas de sus fanáticos con cada movimiento al bailar.

El atuendo de Alicia Keys para el Movistar Arena

La artista no pasó por distintos cambios de vestuario, al contrario, mantuvo siempre el mismo mono lleno de glitter en tonalidades rosas y violetas. En dos ocasiones, cambió la capa por un blazer crop top con detalles de pedrería y hombreras XL y cuando fue el momento de lucirse como DJ, Alicia optó por una campera fucsia chicle. Como peinado, la compositora sorprendió al llevar en el pelo trenzas adornadas con canutillos de colores.

Para cerrar el show, la cantante se dirigió al piano y cantó ''No One'', finalmente entonó la favorita de sus admiradores, ''If I Ain't Got You''. Agradecida y emocionada por el amor que destilaba el público, manifestó en inglés con una sonrisa: “Gracias por su amor. te quiero”. Sin dudas, Alicia Keys una vez más sé robó los suspiros y corazones de los argentinos con un concierto que será imposible de olvidar.

D.M.S