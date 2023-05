Alicia Keys llegó a Latinoamérica con motivo de su gira internacional ‘’Alicia+ Keys World Tour’’, para presentar las canciones de su álbum más reciente. Luego de terminar su exitoso tour musical en Europa y Estados Unidos en 2022, la cantante recorrerá Brasil, Argentina y Chile, para finalizar el tramo en Guadalajara, México.

Con entradas agotadas desde junio de 2022 y producido por Live Nation y DF Entertainment, para cuando llegue el día del show se habrán cumplido 10 años desde que Alicia Keys pisó suelo argentino por primera vez. Específicamente fue en aquel 2013, y este domingo 7 de mayo hará vibrar el Movistar Arena. Esta es una gira muy esperada por sus fans, ya que, la artista neoyorkina se prepara para volver a los escenarios en grande, asegurando que será uno de los mejores shows de su carrera.

Alicia+ Keys World Tour

Una de las grandes sorpresas del recital que brindará la pianista en el estadio, es que armó una puesta en escena inspirada en su querido amigo y mentor Prince. Escenografía, iluminación y vestuario será en honor al emblemático músico que falleció en 2016 a causa de una sobredosis.

Por otro lado, Alicia Keys se prepara para cantar una de las canciones más icónicas y favoritas del público, nada más ni nada menos que ‘’If Ain’t Got You’’, en español. El tema fue publicado en 2003 y marcó su carrera musical, como uno de los mayores éxitos en su trayectoria.

Alicia Keys

La compositora inició su gira mundial ALICIA+KEYS en 2022 y anunció uno de sus últimos lanzamientos KEYS en agosto, seguido de su álbum navideño Santa Baby, con 4 temas incluyendo ‘’December Back 2 June’’. Recientemente, Alicia colaboró en un cover para la tercera temporada de la aclamada serie Brigerton, ‘’Queen Charlotte’’.

En su próxima actuación del domingo, se podrá revivir y disfrutar de sus últimos trabajos de la última década y de los más reconocidos, tales como ‘’No one’’de 2007, ‘’Girl on Fire’’ de 2012 y ‘’Fallin’’, single lanzado en 2001 y una de sus primeras canciones con la que adquirió fama mundial.

Cómo fue el concierto de Alicia Keys en Brasil

Alicia Keys abrió oficialmente su gira musical en Brasil el viernes 5 de mayo y marcó su regresó en el país vecino luego de 6 años. Con una actuación espectacular en Sao Paulo, la cantante comenzó con ‘’Nat King Cole-Unlocked’’, y siguió con clásicos como Fallin, No One y Girl On fire que la llevaron a posicionarse como una de las mejores intérpretes.

Alicia Keys en concierto PH: Tony Franze

Además, la cantautora Iza, quién viene pisando fuerte en Brasil, fue la invitada especial de la velada inolvidable y cantó junto a la artista estadounidense ‘’Impensable’’. A su vez, Alicia interpretó en portugués ‘’Dona de Mim’’ e hizo suspirar de amor a su público. Finalmente, cerró la noche inolvidable con su gran hit ‘’If I Ain’t Got You’’.

Cuáles son las próximas fechas de ALICIA + KEYS TOUR en Latinoamérica



Domingo 07 de mayo en Buenos Aires, Argentina, en el estadio Movistar Arena

Martes 09 de Mayo en Santiago, Chile-Movistar Arena

Jueves 11 de mayo, Bogotá, Colombia-Movistar Arena

Domingo 14 de mayo, Monterrey, México- Auditorio Citibanamex

Miércoles 17 de mayo, Ciudad de México, México- Auditorio Nacional

Viernes 19 de mayo, Guadalajara, México- Auditorio Telmex

D.M.S