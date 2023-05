Malena Villa estrena “Fuiste”, adelanto de su próximo álbum 

Malena Villa presenta su nueva canción “Fuiste”, un adelanto de su próximo álbum que saldrá a mediados de este año. La canción producida por Renzo Luca y compuesta por ella misma ya está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con la producción de un videoclip realizado por AgustÍn Portela

Este primer material Malena Villa nos adelanta su nueva faceta pop que está construyendo para su nuevo álbum, con un sonido contundente cargado de guitarras y actitud.

En primera persona, Malena Villa explica el concepto de este último lanzamiento: “Fuiste parece que le está hablando a alguien más, pero en realidad me estoy hablando a mi. La escribí pensando en todas las cosas que podría llegar a decirme alguien que me quiso y de donde yo me fui. Creo que soy yo hablándome a mí de muchas de las dificultades que puedo tener para abrirme y vincularme”.

Malena Villa, telonera de Alicia Keys

Tras el lanzamiento de esta nueva canción, Malena Villa estará presentándose por primera vez en el Teatro Vorterix el 31 de mayo, en donde compartirá con el público presente este nuevo lanzamiento y algunos adelantos más del nuevo álbum, recorriendo también su

carrera junto a grandes invitados.

Pero también estará abriendo el show de Alicia Keys en el Movistar Arena el domingo 7 de Mayo con localidades agotadas.

Este nuevo trabajo de Malena Villa se suma al álbum debut “La Negación” en 2020 y sus dos EPs “Ni tan bien” y “Ni tan mal” en 2021. Durante 2022, la actriz y cantante Argentina, participó de los festivales Lollapalooza, Primavera Sound, Quilmes Rock, Cosquín Rock en Córdoba y Harlem Fest en Santa Fé.