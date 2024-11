El pasado sábado 17, Nicole Neumann y Manu Urcera celebraron el sacramento del bautismo del pequeño Cruz Urcera. Cada evento en donde la familia de la modelo participa o es anfitriona está lleno de lujos y de outfits impresionantes. La mujer de las pasarelas es una de las figuras argentinas más icónicas cuando se habla de moda y sus herederas siguen a la perfección los pasos de su madre en el mundo de la belleza. En este sentido, Allegra Cubero impresionó al igual que su hermana mayor con el atuendo que eligió para este día.

Allegra Cubero vía Instagram

El increíble look de Allegra Cubero

Todo parece apuntar a que la hija del medio está siguiendo los pasos de su madre. Al igual que la modelo, la joven también mantiene una presencia activa y destacada en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida familiar diaria y, especialmente, su pasión por la moda. Siguiendo la tradición de Neumann , Allegra exhibe un sentido natural del estilo y un gusto exquisito por las tendencias más actuales. Esto lo dejó en evidencia en el reciente evento religioso de su pequeño hermano con la atinada elección de vestuario que ella hizo para este día.

Nicole Neumann vía Instagram

Para esta ocasión la adolescente de 14 años llevó un conjunto de top y short color blanco, el cual tenía apliques de pequeñas piedras brillosas de diversos colores. La prenda de la parte superior era cruzada y se sujetaba en la parte del cuello. Este look lo complementó con un blazer color rosa.

La hija de la modelo y el exjugador de fútbol no suele maquillarse y en este evento ella decidió también ir con su rostro al natural y dejar su largo cabello desatado y sin ningún tipo de peinado. Como accesorios, tan solo uso pequeños pendientes de plata.

Nicole Neuman vía Instagram

De esta manera la joven sigue demostrando que tiene un gran sentido del estilo y un gusto exquisito por la moda. Con su elección de vestuario para el bautismo de su hermano, la hija de Nicole Neumann y el exjugador de fútbol, demostró que sabe cómo vestir con elegancia y sofisticación. Además, su decisión de no maquillarse y dejar su cabello desatado y sin peinado fue un toque perfecto para completar su look. Allegra Cubero siempre viste fina y delicada, y en este evento no fue la excepción.

A.D