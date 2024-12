Este último fin de semana, Fabián Cubero festejó su cumpleaños número 46 rodeado de su familia y sus amigos más cercanos en una fiesta con temática batman al aire libre. En este sentido, organizó una gran noche junto a su pareja, Mica Viciconte, y la presencia de sus hijas, Sienna, Allegra e Indiana, frutos de la exrelación con Nicole Neumann.

De esta manera, preparó todo para que sea una velada llena de risas, bailes y juegos organizados por la pareja. Así, desde lo que se pudo ver en las redes sociales, lo que menos faltó fueron las risas y la alegría de los presentes, sobre todo del cumpleañero, que estuvo acompañado por su gente más cercana y rodeado del amor de sus hijos, que sin dudarlo le dedicaron tiernos mensajes en las redes.

Allegra, Sienna e Indiana Cubero combinaron sus looks con el de Mica Viciconte

Entre todas las cosas que se destacaron dentro de la celebración, los looks no quedaron afuera, y consciente o inconscientemente, las hijas de Fabian Cubero y Nicole Neumann, Allegra, Sienna e Indiana, combinaron sus looks con la actual pareja de su papá, Mica Viciconte.

En varias postales se los vio a todos posando juntos, abrazados como una familia con una gran relación, entre quienes también se sumó Luca, el pequeño hijo del exjugador y la deportista, demostrando así el gran vínculo que tienen las hijas del ex capitán de Vélez con Viciconte.

Fabián Cubero con su pareja y sus hijas en su cumpleaños.

Además, otra cosa que destacó esta relación es el atuendo de las mujeres, completamente combinado y matcheados entre sí. En este sentido, la prenda estrella elegida por las 4 fue el jean como prenda inferior, cada una en distintos tonos.

Por el lado de Indiana, la hija mayor del jugador optó por un pantalón color jean oscuro, unas zapatillas blancas con detalles negros y una remera manga larga de color rojo, ajustada al cuerpo para resaltar su figura y su rostro, que se destacó gracias al rodete alto y tirante que uso para el cumpleaños de su papá.

Fabian Cubero con sus hijos Luca, Indiana, Allegra y Sienna.

Por su parte, Allegra decidió usar un jean color gris gastado y tiro bajo, con una remera, al igual q su hermana mayor, ajustada al cuerpo y de color negro, con unas tiritas metálicas de color dorado sobre la musculosa y, como usó Indiana, unas zapatillas blancas con detalles negros.

Por otro lado, la más pequeña de las mujeres, Sienna, decidió seguir el estilo de sus hermanas y uso un jean color negro con una remera ajustada que resaltó su figura. A diferencia del resto, ella optó por un color más llamativo: remera dorada, clara y con el detalle de una estrella pequeña a la altura del pecho, que combinó con sus zapatillas completamente blancas.

Mica Viciconte en el cumpleaños de Fabián Cubero.

De esta forma, Mica Viciconte decidió lucirse como las hijas de su pareja y se destacó con un jean clarito, combinado con un cinturón negro, el mismo color de su body strapless, que de la misma forma que las niñas, utilizó una prenda superior ajustada al cuerpo, a la que agregó un blazer del mismo color que el body con detalles de estrellas plateadas, a juego con sus aros y sus collares de tiras oscuras, que se lució de excelente manera con su peinado alto y tirante, parecido al de Indiana.

Fabián Cubero y Mica Viciconte.

Así, Fabián Cubero se lució con sus hijas, su pareja y su hijo Luca, probablemente las personas más importantes en la vida del futbolista, y además quienes le hicieron pasar un día rodeado de amor y celebraron, junto a él, sus 46 años.

