Después de que Mica Viciconte apuntara contra Nicole Neumann asegurando que no desea estar cerca de ella, la modelo argentina fue interrogada por el vínculo que tienen ambas unidas por Fabián Cubero. Esta mañana, en una entrevista en vivo, la modelo expresó su opinión en medio de la “guerra” con la ex Combate, y además, expresó que haría si tuviera que compartir tapa con ella en Revista CARAS.

Nicole Neumann y Mica Viciconte enfrentadas: que dijeron y por qué surgió una guerra

El conflicto se remonta años atrás cuando Mica Viciconte fue acusada de maltratar a las hijas de Nicole Neumann mientras convivían con Fabián Cubero. Desde entonces, la modelo dejaría en claro su postura de defensa hacia sus hijas. Por su lado, Micaela en 2022 tuvo su primer hijo, Luca Cubero, producto del romance entre la mediática y el exfutbolista. A pesar de que pasaron los años, ambas madres que comparten al mismo padre de sus hijos, continúan enfrentadas y recientemente se avivó la llama del conflicto.

Micaela Viciconte durante una entrevista en la Revista Gente admitió que no compartiría con Nicole un almuerzo familiar. “Yo soy sincera y no puedo mentir en una situación así. Dije que no, no comería con ella, no trabajaría con ella”, aseguró la panelista. Sin embargo, esta mañana Nicole Neumann dio su versión de los hechos y le respondió a la mediática.

Nicole Neumann, en una entrevista para el programa de Adrián Pallares en El Trece, fue cuestionada sobre si compartiría con Mica Viciconte una tapa en la Revista CARAS, a lo que la modelo respondió afirmativamente y de forma relajada. “A ver, que se yo. Puede ser, si”, dijo tomando el ejemplo brindado por el periodista sobre la cercanía que tenían Sabrina Rojas y Flor Vigna en la tapa en homenaje al 32° aniversario de la revista. “Me parece bárbaro que lo hagan”, aseguró Nicole Neumann.

La modelo también se manifestó ante la rotunda negativa de Mica Viciconte de compartir un almuerzo familiar con ella. “Yo un almuerzo familiar no tendría problema si me lo pidieran mis hijas. Yo lo que me pidan mis hijas lo hago. No tengo drama, lo que sea por ellas”, admitió Nicole Neumann.

En la entrevista que le habían hecho a Micaela Viciconte, esta habría lanzado una sutil indirecta hacia a Nicole llamándola hipócrita. “Sé quién es. No soy hipócrita. Es de conocimiento público que no tengo buena relación con ella”, contestó la panelista. A lo que, en vivo, Neumann le retrucó con un “Ah que bien. Yo también sé quién soy”. Finalmente, esta tarde Viciconte volvió a referirse sobre su entrevista y denunció que no habían pasado el textual completo de sus dichos. Además, reafirmó que no comería junto a Nicole. “No tiene nada de malo. Cuando hay personas que no se llevan, no se llevan”, cerró.

La guerra entre Mica Viciconte y Nicole Neumann persiste y en los últimos días mantuvieron un filoso ida y vuelta mediado por las cámaras. Mientras tanto, la modelo continúa con sus actividades laborales sumadas a la maternidad con su nuevo hijo Cruz.

C.G