Por primera vez, Nicole Neumann mostró la carita de Cruz Urcera

El fin de semana, Cruz Urcera cumplió seis meses de vida y Nicole Neumann celebró este importante momento compartiendo tiernas imágenes del bebé posando junto a una alusiva decoración para el momento. Pero la gran novedad es que la modelo dejó al descubierto una foto de en la que se puede ver parte del rostro del pequeño, acción que no había realizado hasta el momento, como medida para cuidar la identidad de su cuarto hijo.

La foto que compartió Nicole Neumann de Cruz

Desde que Nicole Neumann se convirtió en madre, por cuarta vez, tomó la determinación de no mostrar en redes sociales a Cruz Urcera. La medida la tomó junto Manu Urcera, para no exponer al pequeño, por esto no quiere decir que no comparta en Instagram imágenes de los momentos que viven con el bebé, pero siempre cubre el rostro con un emoji.

De esta manera, la modelo y el piloto cumplen con la medida desde hace seis meses. Este fin de semana, la pareja celebró un nuevo mes de vida de su hijo y lo hicieron también en redes sociales compartiendo la tradicional imagen del agasajado sobre una alfombra que indica hace cuántos meses nació, pero la verdadera sorpresa fue otra foto.

La modelo no dudó en mostrar que vivieron unos días a pura naturaleza en familia. Pese que sus hijas, Indiana, Sienna y Allegra estuvieron ausentes ya que compartieron sus días con su padre, Fabián Cubero, no faltaron los primos de Cruz para que pasara divertidos días. En este sentido, la foto particular que mostró Nicole del niño en pleno juego.

En esta foto, Cruz aparece como nunca se lo había visto: con el rostro descubierto. El pequeño aparece de perfil y se puede distinguir su rostro, una cuestión que llamó a atención de los seguidores de la modelo, ya que no estaría cumpliendo con la medida. Sin embargo, no se dudó en destacar que el niño comparte rasgos muy similares al de su padre.

De esta forma, la flamante madre dio un paso más en lo que decide publicar en las redes sociales y esta imagen ilusionó a sus seguidores para que finalmente deje de tapar el rostro del bebé.