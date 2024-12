El alocado festejo de L-Gante, Polito Pieres, Zaira y Wanda Nara tras el Abierto Argentino de Polo de Palermo

El domingo por la tarde, se disputó la final del Abierto Argentino de Polo en Palermo, donde se impuso La Natividad ante La Dolfina. Los festejos del equipo, que se caracteriza con el color verde, se dieron tanto adentro como afuera del predio, y durante la noche se extendió con L-Gante, Zaira y Wanda Nara acompañando a Polito Pieres en este nuevo triunfo.

El festejo de L-Gante, Polito Pieres, Zaira y Wanda Nara

Luego de que Wanda Nara y L-Gante blanquearan su romance, mucho se habló acerca de la integración familiar que tendría el referente de la cumbia 420 en el círculo de Nara. Peo las especulaciones negativas quedaron afuera luego que formara parte del festejo de Zaira Nara y Polito Pieres.

El domingo por la noche, los festejos de La Natividad se extendieron en un boliche porteño donde el equipo celebró este importante triunfo, que se trata de un momento histórico, ya que La Dolfina solía quedarse con este título. Por supuesto que Wanda Nara acompañó a su hermana y cuñado en la celebración, y lo hizo junto a L-Gante.

La conductora de Bake Off fue la encargada de mostrar en Instagram algunos de los momentos relevantes del evento. Con videos, dejó en claro la buena onda que hay entre su novio y el resto de su familia. Por su parte, Zaira se mostró cercana a su cuñado, compartiendo la tarima del boliche junto a él, a puro baile y perreo. Las risas no faltaron entre ellos, quienes se mostraron en total apoyo de Pieres compartiendo su felicidad.

Uno de los momentos importantes de la noche fue cuando sonó la música de L-Gante y el equipo cantó junto al joven, que a pesar de mostrarse un tanto tímido intentó cantar frente al público. Wanda, orgullosa de su novio, cantó junto a él. Las parejas bailaron al ritmo de cumbia y reggaeton, peor también todos los presentes se emocionaron al corear el himno nacional.

Quien no apareció en las imágenes del festejo fue Pampita, quien sí estuvo en el campo de juego junto a Martín Pepa, su nueva pareja, que si bien no es jugador de polo está estrechamente ligado a este mundo al ser empresario del rubro. La modelo se mostró cercana a las hermanas Nara, siguiendo de cerca la final. Pero lo cierto es que la nueva pareja no se unió a los alocados festejos que tuvieron el domingo por la noche.