La opinión de Zaira Nara sobre los chats que filtró Wanda: "No me gusta el juego mediático"

El escándalo mediático que envuelve a Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo luego de que Wanda revelara supuestos chats en los que la actriz criticaba a Pampita. De esta manera, Zaira Nara, la hermana menor de la empresaria, no pudo evitar involucrarse frente a la buena relación que tiene con la modelo.

Esta acción no sólo reavivó las tensiones entre las protagonistas, sino que generó un debate público. Incluso, Yanina Latorre, confrontó a Wanda sobre su decisión de hacer públicas estas conversaciones y sostuvo que el motivo de la mediática fue ir contra la China: “Quiero que todos sepan que es una basura”.

Zaira Nara prefiere dejar las polémicas para su hermana Wanda.

La opinión de Zaira Nara sobre los chats que filtró Wanda

En medio de esta polémica, Zaira Nara fue abordada por la prensa para conocer su postura respecto a la filtración de los chats. La modelo y conductora no ocultó su incomodidad y dejó clara su posición al respecto. , afirmó cuando le consultaron en Socios del espectáculo, manteniéndose lejos de la polémica.

Por su parte, Zaira dejó en claro que no toma partido en este conflicto. “No opino del tema ni de un lado ni del otro”, señaló. Además, al ser cuestionada sobre si se sentía atrapada entre su hermana y Pampita, fue contundente: “Caro es muy inteligente, está en los medios hace muchos años y sabe separar al igual que yo cuando alguien hace algo”.

Después del viaje a Tailandia, Zaira Nara y Pampita se hicieron más íntimas que nunca.

En este sentido, la modelo, que compartió su viaje a Tailandia hace pocos días con la ex de García Moritán, dejó claro que sabe cómo separar a la familia de las amigas, y que prefiere alejarse de los problemas mediáticos que rodean a la hermana.

Respecto a cómo vivió esta situación, Zaira reconoció que le resultó incómodo, pero también admitió su incapacidad para frenar las acciones de Wanda. “Obvio, ¿pero vos te pensás que yo puedo frenar algo? Es incómodo, pero no está dentro de mi alcance”, expresó, dejando entrever su deseo de mantenerse al margen del escándalo.

Zaira Nara habló de su relación con Mauro Icardi.

En cuanto a su relación con Mauro Icardi, Zaira fue sincera. Aunque su vínculo ya no es tan cercano como cuando Wanda e Icardi estaban juntos, no cierra las puertas a una relación cordial. “Es mi familia y siempre lo va a ser. No tengo en este momento la relación que teníamos cuando ellos estaban juntos. Hoy por hoy no hablamos, pero por mi parte siempre va a haber un buen vínculo”, aseguró.

La postura de Zaira Nara refleja la delicada posición que enfrenta al estar involucrada indirectamente en un conflicto que lleva varios días. Su decisión de evitar pronunciarse en contra de nadie y optar por la neutralidad es un mensaje claro: prefiere dejar las polémicas para su hermana mayor.

