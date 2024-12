Martín Pepa y Pampita juntos en la final del Polo Argentino: Roberto García Moritán también estuvo presente

Desde que Pampita confirmó que se encontraba en un vínculo amoroso con el polista Martín Pepa, luego de atravesar un polémico divorcio con su exesposo Roberto García Moritán, todos los medios y portales comenzaron a hablar sobre este inesperado romance. Aunque el exfuncionario público se mantuvo al límite de opinar sobre la actual vida amorosa de su ex, las especulaciones sobre la relación luego de la ruptura amorosa causaron mucho revuelo. En las últimas horas, en un imprevisto encuentro, la artista, su expareja y su actual se cruzaron en un evento deportivo.

Pampita, Martín Pepa y Roberto García Moritán

El encuentro entre Panpita y Martín Pepa con Roberto García Moritán

El cruce entre la bailarina, el polista y el exministro se dio durante la final del Abierto Argentino de Polo en el barrio porteño de Palermo. A este impresionante evento deportivo asistieron distintas figuras del espectáculo como lo son, Zaira y Wanda Nara, Lara Bernasconi junto con Federico Álvear Castillo, Valeria Mazza con Alejandro Gravier, la emblemática tenista Gabriela Sabatini y el político argentino Carlos Melconian.

Martín Pepa y Pampita

Si bien en la final del 131 Abierto de Polo, Carolina Ardohain fue a acompañar a su actual pareja y allí también estaba su ex, ellos no se cruzaron en ningún momento de la jornada. La modelo se encontraba con el deportista en la tribuna C oficial, cerca del presidente Javier Milei, mientras que el padre de Anita se ubicó en la zona Imperial Beerhouse.

Martín Pepa, Pampita y Roberto García Moritán

En una nueva final de polo, "La Natividad", equipo de Pieres le ganó a "La Dolfina" 13 a 11, quedándose con su título desde el año pasado. En la premiación, el mandatario de la Nación Argentina tuvo el honor de entregarle la copa a Cambiaso por el reconocimiento a su trayectoria. Además, fue muy aplaudido y ovacionado por el público que se encontraba allí presente. La presencia de la conductora siempre causa muchas espectativas en cada lugar que ella asistá y últimamente todos los medios esperan verla con su compañero.

A.D

Informa: Carlos Cervetto