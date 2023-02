La carrera política de Amalia Granata está en pleno auge, aunque podría tener un cambio completo en las próximas elecciones, debido a que la legisladora dio a conocer sus deseos de ser Ministra de Seguridad en algún momento.

La legisladora de la Provincia de Santa Fe reveló en Mañanísima: "Estoy estudiando licenciatura en seguridad y estoy en segundo año".

Y continuó: "Me estoy nutriendo de esta carrera porque en mi provincia hay un tema de inseguridad que es de público conocimiento. Quiero hacer proyectos y realmente saber de lo que se trata", enfatizó Amalia Granata.

Amalia Granata

Además, se enfatizó sobre la inseguridad y tasa de homicidios que sufre Rosario: "Yo creo que la seguridad es clave. Porque yo también camino en la calle, y a mí también el año pasado en Santa Fe me robaron todo lo que tenía en el auto con el inhibidor de la alarma. A mí me pasa lo mismo que a la gente. Tengo miedo cuando salen mis hijos, mi mamá o mi hermana, que viven en un barrio que era súper seguro y ahora es inseguro", aseguró.

"A mí me tratan de facha, antiderechos, pero yo quiero vivir en orden. Quiero que los que trabajamos y aportamos a este país podamos tener la retribución de la seguridad, salud y educación. Por eso estoy en contra de que los chicos no repitan. No se puede vivir así, no podemos tener 58 crímenes en lo que va del año en la ciudad de Rosario", cerró Amalia Granata.

D.M