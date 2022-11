Así surgió el romance de Amalia Granata con Robbie Williams

La polémica legisladora de Santa Fe, Amalia Granata sostuvo una entrevista con Luis Novaresio en el canal de noticias LN+. Allí develó varios aspectos importantes de su vida, además de contar la vez que pasó la noche con el cantante británico Robbie Williams.

Granata relató que conoció al artista en el 2004 en su visita al país. Había sido invitado por Marcelo Tinelli para presentarse en su programa. Allí, la hoy diputada vio una oportunidad de darse a conocer como figura mediática. "Me gustaba mucho estar en los medios y la comunicación. Con este escándalo, vi la veta como para ingresar a los medios", señaló.

Llegó a los estudios del programa de Tinelli gracias la intervención del productor del animador, Marcelo "Bala" Valencia, quien es muy amigo de Amalia Granata. "Era una persona medianamente pensante y tenía fe en mis capacidades. Sabía que iba a poder mantenerme en los medios", sostuvo, para luego detallar que luego de finalizar el programa de televisión, se encontró con Robbie Williams en el hotel donde se hospedaba. Allí mientras su amigo productor solventaba algunos inconvenientes con la prensa, ocurrió el flechazo entre el intérprete y la rosarina.

"Se acercó el pibe a mi mesa, y nos pusimos a bailar y charlar. Y se dio así espontáneamente", aseguró. "Estuvo buenísimo. Era una pendeja de 23 años, con Robbie Williams, que tenía 30 años, creo, y era un bombonazo. ¿Qué cosa mejor te puede pasar a los 23?”, continuó entre risas Amalia Granata. Esto le serviría a la dirigente política como puerta de entrada a los medios de comunicación.

El segundo encuentro entre Amalia Granata y Robbie Williams

Amalia y Robbie se volvieron a encontrar años después, pero esta vez en Estados Unidos. Luego de su primer encuentro en Buenos Aires, siguieron comunicándose vía e-mails y nació una segunda oportunidad cuando viajó a Las Vegas para asistir al matrimonio de una de sus amigas. Dicha compañera, la motivó para que visitara al cantante en su residencia en Beverly Hills.

"Fui con mi mejor amiga, que no tenía ni idea quién era, porque en Estados Unidos él no es conocido", contó. Asimismo, explicó que tras darse a conocer por este romance con Robbie Williams, decidió consagrarse como periodista: "Amalias hubo muchas y desaparecieron, pero yo estudié periodismo, y me recibí. Me fui a trabajar a Chile como periodista, no me quedé ahí. Supe cuidar el lugar por el que me hice conocida", cerró.