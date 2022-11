Marixa Balli brindó detalles de su romance con Marcelo Tinelli

Si bien Marixa Balli contó en varias ocasiones que mantuvo un romance con Marcelo Tinelli, jamás brindó detalles de la relación. En diálogo con el programa Socios del Espectáculo, la bailarina dio a conocer que la pareja duró aproximadamente un año y que terminó porque ella fijó su mirada en otra persona, El Potro Rodrigo.

La ex vedette aseguró que las cosas con Marcelo están todo bien, pero que "hay cosas que hay que callarse" y que no todo fue de color de rosas. Intrigada, Marian Brey le preguntó sobre qué cosas se tuvo que callar durante tanto tiempo. "Yo creo que todas las cosas que me tenía que callar, me callé" respondió Balli y agregó "porque si yo hablaba de muchas cosas... Olvidate. Hay que tener códigos y respeto".

"Yo cuando vivía en Estados Unidos, uno me decía 'vestite así'. Sos un muñequito. Y yo le dije '¿vos qué te pensás? Tengo una vida" sorprendió Marixa Balli, haciendo referencia a una pareja que, si bien no dijo su nombre, dejó entrever que se trataba de Marcelo.

Hace unos años atrás, Marixa contó respecto sobre cómo vivió su breve relación con el conductor de Canta Conmigo Ahora. "Fue fantástico. Yo lo adoro a Marcelo. Es una persona fantástica, divino, increíble, protector y celoso" se refirió la emprendedora sobre Tinelli y había dejado un consejo para las mujeres: “Chicas, no hay que salir con nadie importante, traten de salir para el otro lado cuando vean al ejecutivo de sus empresas porque te echan eh, te echan. Es todo pérdida”.

