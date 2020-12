Ámbar de Benedictis: copiá su look "eforthless chic"

Desde su aparición el pasado sábado en el programa de su bisabuela, Mirtha Legrand, lo cierto es que Ámbar de Benedictis se ha convertido en todo un tema de conversación. Es que con sólo 18 años, la hija mayor de Juana Viale, ya marca tendencias.



Ámbar de Benedictis, la hija mayor de Juana Viale y Juan de Benedictis, hizo su debut en uno de los programas más aclamados de la historia de la televisión y para esa ocasión eligió un look "eforthless chic", que causó furor entre los televidentes.



A diferencia de su mamá, su abuela y su bisabuela, Ámbar de Benedictis no optó por mostrarse con un vestido ultra formal. Por el contrario, impactó con su apariencia súper canchera.



Ámbar de Benedictis eligió una mini y una camisa blanca que llevó suelta y cerrada hasta el cuello. La prenda estrella del outfit tenía mangas XXL y detalles de perlas.



Para rematar el look, Ámbar de Benedictis sumó borceguíes de cuero negro, para darle una vuelta "rocker" a su total look. Por último, llevó el pelo semirrecogido con una trenza y dejó a la vista el mechón claro -a contra tono- que se dejó sobre un costado.

¡Tendencia total!