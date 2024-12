Este martes 10 de noviembre transcendió una preocupante noticia sobre Andrea Rincón, quien atraviesa un delicado estado de salud. Desde el domingo, se encuentra internada debido a una severa inflamación en los músculos cervicales, lo que pone en riesgo tanto su debut como conductora como su participación en la temporada teatral de Villa Carlos Paz.

Andrea Rincón

Andrea Rincón alarma con su delicado estado de salud

Según informó Fede Flowers en el programa Gossip, el cuadro de Rincón es tan complejo que el tratamiento inicial no ha tenido resultados positivos. “Está tan medicada que desde el domingo está internada. La medicación comenzó siendo intramuscular, luego pasó vía oral y ahora es intravenosa”, detalló el periodista.

“Casi que se aproxima a la morfina lo que le están pasando ahora por el tipo de dolor que tiene”, explicó Flowers, quien también compartió un audio donde la propia actriz relató con dificultad cómo se siente.

En este mensaje, Andrea describió la intensidad del dolor que enfrenta: “Estoy con un dolor que no se va desde la mañana hasta la noche. El domingo vine a la guardia y me empezaron a pasar una medicación que es parecida a la morfina”. Con un tono visiblemente afectado, agregó: “Que me pasen lo que sea, no se puede vivir así, estoy así casi hace dos semanas, me está matando, no lo puedo aguantar”.

La situación es preocupante, ya que, si no mejora en los próximos días, su participación en la temporada teatral podría cancelarse. Además, estaba prevista su llegada a la televisión como conductora de un programa en C5N, una señal que en los últimos meses ha incorporado figuras del espectáculo con el objetivo de renovar su imagen.

Andrea Rincón

Así, Andrea Rincón atraviesa un delicado estado de salud que la tiene internada desde el domingo debido a una severa inflamación en los músculos cervicales. El tratamiento inicial no ha dado resultados, pasando de medicación intramuscular y oral a intravenosa, con fármacos similares a la morfina para manejar el intenso dolor. La actriz describió en un audio que el dolor es constante y casi insoportable, lo que pone en riesgo tanto su debut como conductora de C5N como su participación en la temporada teatral de Villa Carlos Paz.

N.L