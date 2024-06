Andrea Rincón formó parte de la película María, que fue dirigida por Gabriel Grieco y Nicanor Loreti y estuvo en diversos festivales internacionales. El mismo es un filme de ciencia ficción que tiene como protagonistas a Malena Sánchez y Sofía Gala.

En el estreno de la película, la actriz tuvo una entrevista con TN Show y, tras hablar de su personaje, decidió hablar tanto de su vida personal como de su nuevo proyecto profesional. Recordemos que Andrea decidió lanzarse como cantante cristiana en su cuenta de Instagram.

Sobre su papel en María, la figura argentina reveló: “Hay escenas que quedaron muy divertidas y otras muy heavies. Es distinto a todo lo que hice”. Además, reveló cómo llegó al papel: "A Gabi Grieco lo conocí haciendo Lágrimas de fuego, la peli de Fabiana Cantilo. Me pareció un genio porque dirigía músicos y los sacó buenos. A él le gustó mucho lo que yo hacía y me dijo que le gustaría que empecemos a trabajar juntos".

Sobre la música que comparte en sus redes, Andrea Rincón expresó en la entrevista: "Eso es amor a Dios. Soy cristiana y todos los domingos hago Casa de Paz y canto alabanzas. Siempre musicalizo las historias o los videos que subo a Instagram y muchos seguidores que me aman hace años me dicen que nunca hago una alabanza".

Qué más dijo Andrea Rincón sobre su nueva carrera musical

"Dentro de las peticiones que recibo, si hay algo que esté dentro de mi alcance, lo hago. Entonces le dije a Walter Encina de cantar y subir alguna. Me encanta cantar, lo hago todo el tiempo", reveló la actriz en diálogo con el medio argentino.

Por último, Andrea Rincón confesó cómo empezó su amor por la música: "En la primaria era la primera voz del coro del colegio. Si me profetizan como cantante me encantaría, pero no creo que me dé. Así que tranquilos, que no le voy a romper los tímpanos a nadie".

