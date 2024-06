Candela Vetrano y Andrés Gil son una de las parejas más queridas de Argentina, y desde que se reveló que están esperando su primer hijo, las redes sociales se llenaron de mensajes positivos para los actores. Ahora, el ex Patito Feo habló sobre su futura paternidad en "Almorzando con Juana".

Andrés Gil habló sobre su paternidad tras la confirmación del embarazo de Candela Vetrano

El actor estuvo de invitado en la mesa que conduce Juana Viale y la conductora le consultó: "¿Y cómo es ser futuro papá?". “No lo sé. No, bueno, estoy con muchas preguntas. Lo que me dijeron es que las preguntas nunca se acaban, van cambiando”, respondió la pareja de Cande con una sonrisa.

“Lo primero que me pasó es que no tenía nada que ver con lo que siempre me imaginé, desde el momento que nos enteramos es como más compleja la emoción, entonces se mezcla todo, la emoción, los miedos, la incertidumbre, así que desde ese lugar disfrutándolo”, siguió Andrés.

“Por suerte estamos en un gran momento los dos, confiar también en eso, que las cosas están muy sincronizadas para que pase de esta manera, así que disfrutándolo”, cerró Andrés Gil sobre cómo están transitando el embarazo junto a Candela Vetrano.

