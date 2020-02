Andrés Nara puso en duda el matrimonio de Wanda con Icardi: “Siempre hay interés por la plata”

Continúa la guerra mediática entre Andrés Nara y Wanda. Esto se debe a que, días atrás, el empresario afirmó que la modelo está perdida “en la fama y el dinero”, y que tenía que “aprender algo más de Zaira (Hermana)"

También reconoció: “Wanda sigue con ese speech que no está entendiendo que uno tiene una vida. Yo la comprendo a ella. Siempre la acompañé y quería romperle la cabeza a los que hablaban mal de ella”.

Durante la entrevista con Ulises Jaitt en “El Show del espectáculo”, el periodista que le recordó que Ivana -hermana del futbolista- había declarado que Wanda no se hubiera fijado en él si no fuera por su profesión, y él asintió: “Siempre hay un interés de la persona por la plata y la belleza, y se forja el amor”.

“Obviamente que si él no hubiese sido futbolista… Todo tiene un interés, al principio. Es seductor que sea futbolista”, continuó diciendo Nara. Y concluyó: “Él no se hubiese fijado en ella si no fuese bonita y voluptuosa”.