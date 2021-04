Andy Kusnetzoff será papá: revelan el sexo de su segundo bebé

Andy Kusnetzoff será papá por segunda vez con Florencia Suárez, su pareja hace más de seis años y con quien tiene a Helena, su primera hija.

El conductor de PH anunció orgulloso la llegada de este nuevo integrante después de que Ángel de Brito confirmara la buena nueva en LAM. "Acá estamos... felices los cuatro", escribió el periodista en su cuenta de Instagram para contar la feliz noticia.

Tras este blanqueo, Andy Kusnetzoff habló de sus sensaciones en su programa Perros de la calle, de Radio Urbana. Tal como contó la página Chusmeteando, fue en esta conversación que el periodista confirmó que esperan un varoncito.

Así comenzó la historia de amor entre Florencia Suárez y Andy Kusnetzoff

Tiempo atrás, Andy Kusnetzoff se animó a revelar detalles de cómo conquistó a "Kourny", quien era la productora de su ciclo.

"Un día dije 'tengo un problema y cuando traté de ver qué le pasaba a ella, me di cuenta de que tenía dos problemas, porque a ella no le pasaba lo mismo al principio. Entonces tuve varios... bah, un montón de problemas: tenía que seguir con el programa, no le podía contar a mis compañeros, la piba no me daba bola, a mí me gustaba... Conquistarla fue muy difícil", dijo hace varios años en Ciudad.com.

Luego se refirió al nacimiento de Helena, su primera hija, quien cumplió cuatro años en agosto. "Fue un momento increíble, sobre todo cuando la agarré en brazos y se la llevé a Flor, la mamá. Todo fue muy loco, es como una película. Por momentos no puedo creer que ya haya pasado casi un año y por otros digo fue hace 15 años".