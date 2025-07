Zulemita Menem volvió a quedar en el centro de la escena con el estreno de la serie basada en la vida de su padre, Carlos Menem, el expresidente que marcó una era en la Argentina. En una entrevista con Karina Mazzocco en A la Tarde, la hija del exmandatario compartió su mirada sobre la ficción protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Cumelén Sanz, y no ocultó las emociones que le provocó revivir ciertos pasajes de su historia personal.

La empresaria confirmó no haber tenido acceso previo al contenido de la serie y confesó que algunos temas retratados le resultaron dolorosos. Aun así, valoró que el proyecto sirva para mantener viva la memoria de su padre, aunque reconoció que no todas las escenas le resultaron cómodas o agradables.

Zulemita Menem y su reacción frente a la serie de su padre, Carlos Menem

Durante la charla televisiva, Zulemita Menem habló sobre la producción que recrea la vida de Carlos Menem, y reveló el impacto que tuvo la serie en su familia, especialmente en su hijo Malek.

“Lo que más nos impresionó fue ver a Leo (Sbaraglia). Mi hijo Malek se quedó muy impactado porque tenía un amor enorme con mi papá. Estaban mucho tiempo juntos y al nene le pegó fuerte”, expresó movilizada. Además, recordó que mantuvo reuniones con los actores para que pudieran captar sus gestos y modos: “Tuve reuniones con Leo y Cumelén Sanz (quien la interpreta), para que vean mis movimientos, cómo hablaba. Leo quería saber cómo era el trato con mi papá. Fue una linda experiencia”.

Sin embargo, no todo fue positivo. Zulemita aclaró que no tuvo participación en la edición ni supervisión del contenido final: “Escuchaba que yo había corregido partes, pero no tuve acceso. No nos permitieron verla antes ni acceder a nada de la información. Hoy me contaron que estaba la salida de Olivos de mi mamá. Si hubiese podido lo evitaba, son cosas que no me gustan”, se lamentó.

Con una visión crítica pero respetuosa, también asumió que la serie no le será del todo cómoda: “Me imagino que en la serie va a haber cosas que me gusten y otras que no. Mi papá fue el que cedió. Yo soy la hija de él, no tengo que hacer algo en contra de la decisión de mi padre”.

A lo largo de la entrevista, destacó las complejidades de la vida política y el impacto familiar que conlleva: “Muchas cosas fueron feas y pocas lindas en esta vida política. Acompañar a un presidente no es una vida fácil, ser la mujer de un presidente, como lo fue mi madre, ser hijos de un presidente, y en esa época. Los ’90 tuvieron cosas buenas y malas, hay que ser realistas en esas cosas”.

Respecto al origen del proyecto, confirmó: “Mi papá firmó la serie hace muchísimo tiempo, él sabía que hoy íbamos a estar todos hablando de él”. Y cerró con una reflexión sobre el objetivo final de la producción: “Es mantener su imagen y memoria viva. No me lo consultó a mí, pero sí me avisó”.

Con mesura y cariño, Zulemita Menem dejó en claro que la figura de Carlos Menem sigue despertando emociones intensas en quienes fueron parte de su círculo más íntimo. Aunque no participó del guión ni eligió los episodios retratados, la empresaria elige mirar esta serie como un testimonio de época y un homenaje al hombre que, más allá del poder, fue su padre.

