Ángel De Brito apuntó contra Jorge Rial y Luis Ventura luego de mostrarse juntos 

En los últimos días, Jorge Rial sorprendió a sus seguidores al compartir una foto en redes sociales junto a Luis Ventura. La publicación, significó una nueva etapa entre los colegas después de 8 años distanciados. El padre de More Rial confesó que le pidió disculpas a su colega “por lo que era necesario” y aseguró que se amigó con Ventura. Ante la situación Ángel De Brito apuntó contra la dupla.

"Sí. Un día nos reencontramos con Luis Ventura. La vida nos dio esta oportunidad y la aprovechamos. Sin rencores. Con la disculpas que nos merecíamos. Demasiada historia en común para seguir separados. Hoy fue un día feliz" escribió Rial en la red social del pajarito.

Minutos más tarde Rial compartió la misma foto en su cuenta de Instagram. "Y algún día se iba a dar. Nos reencontramos con Luis Ventura de pura casualidad. Las cosas de la vida. El merendando después de su vuelta a Intrusos y yo comprando libros. Charlamos como lo haciamos ayer nomás. Hablamos. Pedí disculpas por lo que era necesario. Hablamos de nuestros hijos, los nietos y de nosotros en general. Imposible dejar atrás todo lo que vivimos juntos. Estamos más viejos y más sabios. Lo quiero al tonto este. Siento menos peso en el cuerpo. Me puso feliz que el destino nos haya jugado esta ficha. La vida sigue rodando" escribió el conductor de Argenzuela en su publicación.

En medio de las repercusiones que generó la publicación, Ángel De Brito utilizó algunos minutos de su ciclo en América Televisión para opinar al respecto. “Esto está todo armado. Obvio que está armado por Rial. ¿Parece lógico este reencuentro así y esta amistad de repente?” comenzó diciendo el periodista y luego sentenció: “Yo les digo una cosa, esta foto está posada. Está armada esta foto”.

Cinthia Fernández se retiró del cumpleaños de Ángel de Brito: los motivos

Ángel de Brito cumplió años y Cinthia Fernández era una de las invitadas. La bailarina estuvo presente algunos minutos y luego se fue, las dudas sobre el motivo de su ausencia no tardaron en llegar, por lo que la bailarina decidió hacer su descargo públicamente.

Cinthia Fernández se retiró del cumpleaños de Ángel de Brito: los motivos



A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Cinthia Fernández reveló el motivo por el cual se fue del cumpleaños de Ángel de Brito, donde cabe aclarar que también estaba su expareja Martín Baclini, de quien aseguró en más de una oportunidad que sigue enamorada.

Cinthia Fernández expresó: "Fui, lo saludé literalmente 5 minutos y me vine a casa porque me empezó a temblar todo el cuerpo. Me empecé a sentir mal, me temblaba todo el cuerpo y me quería ir. Mirá, para que yo falte al cumpleaños de Ángel es porque me sentía muy mal".

La bailarina agregó: "Ya empecé como más o menos cuando le fui a dar la torta y no, cuando llegué al lugar me tuve que ir, asique nada, tengan un hermoso día. Hoy ya no me tiembla el cuerpo, estoy como rara igual, pero bueno, a empezar un movidito sábado". De esa forma le llevó tranquilidad a los seguidores manifestando que se siente un poco mejor.

