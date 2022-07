Revelan por qué Matías Defederico no ve a sus hijas en medio de su pelea con Cinthia Fernández

La pelea mediática entre Matías Defederico y Cinthia Fernández escaló a niveles insospechados dejando en medio a sus tres hijas: Charis, Bella y Francesca.

En medio del enfrentamiento que fue llevado a la Justicia, la madre del exfutbolista, Analía Frascino, reveló los motivos por los que Defederico decidió dejar de ver a sus hijas.



“No puede ingresar hasta la puerta de la casa de Cinthia. Solo puede ir hasta la entrada del country. Recomendado por la familia y por la abogada”, contó Analía en el programa "A la tarde".

Luego, expresó: “¿Por qué? Porque como ella expuso una causa de violencia que nunca llevó a la Justicia, tenemos miedo de que salga golpeada y que sí le haga una denuncia por violencia de género”.

Por último, la madre del exfutbolsita aseguró que “hasta que no se solucione eso, él no va a ver a las nenas. Mi hijo no es un padre abandónico, es un padre que tiene miedo de ir preso”.

Cinthia Fernández publicó la cifra que Matías Defederico le pasó en junio por sus tres hijas

Días atrás, Cinthia Fernández abrió la posibilidad de que sus seguidores le hicieran preguntas por medio de Instagram. Uno de ellos le consultó si Matías le pagaba de manera incompleta la cuota alimentaria o si directamente no lo hacía. La bailarina respondió con una “expectativa” de lo que se espera que él abone vrs, la “realidad” de lo que deposita.



En ese sentido dijo: “Expectativa: ¡Buen día. Ok! Lo vemos y te decimos. Cuota alimentaria actual en efectivo, 168.828 ARS, más el monto de OSDE”. Más abajo subió: “Realidad: Transferencia de terceros: Defederico Matías Adrián… Fecha 06/06/22, 55.000 ARS”. Con relación a estos montos, el padre de las tres hijas de Cinthia, quedó en falta, para junio, en un monto de 113.828 ARS.