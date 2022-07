Cinthia Fernández se retiró del cumpleaños de Ángel de Brito: los motivos

Ángel de Brito cumplió años ayer y lo celebró rodeado de amigos del medio en la Bresh. Cinthia Fernández era una de las invitadas, pero la bailarina estuvo presente algunos minutos y luego se fue, las dudas sobre el motivo de su ausencia no tardaron en llegar, por lo que la bailarina decidió hacer su descargo públicamente.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Cinthia Fernández reveló el motivo por el cual se fue del cumpleaños de Ángel de Brito, donde cabe aclarar que también estaba su expareja Martín Baclini, de quien aseguró en más de una oportunidad que sigue enamorada.

Cinthia Fernández en el cumpleaños de Ángel de Brito.

Cinthia Fernández expresó: "Fui, lo saludé literalmente 5 minutos y me vine a casa porque me empezó a temblar todo el cuerpo. Me empecé a sentir mal, me temblaba todo el cuerpo y me quería ir. Mirá, para que yo falte al cumpleaños de Ángel es porque me sentía muy mal".

La bailarina agregó: "Ya empecé como más o menos cuando le fui a dar la torta y no, cuando llegué al lugar me tuve que ir, asique nada, tengan un hermoso día. Hoy ya no me tiembla el cuerpo, estoy como rara igual, pero bueno, a empezar un movidito sábado". De esa forma le llevó tranquilidad a los seguidores manifestando que se siente un poco mejor.

Qué le generó el malestar a Cinthia Fernández

A medida que subía las historias, Cinthia Fernández escribió sobre los videos y manifestó qué cree ella que puede ser lo que generó ese malestar que la obligó a irse del cumpleaños de Ángel de Brito: "O incubo algo, o estrés, o cansancio, o cosas del más allá".

Si bien no tiene en claro qué fue lo que le pasó, lo relaciona con esas opciones. Fiel a su estilo, también manifestó: "La pulserita menos usada" haciendo referencia a la pulserita vip que tenían los invitados a la celebración del periodista.