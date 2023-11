Ángel De Brito se encuentra nuevamente en el ojo mediático. El panelista de LAM, conocido por sacar a luz y cubrir temas de la farándula argentina, se vio enfrentado en una disputa con su colega de jurado del Bailando 2023, Pampita Ardohain.

No es la primera vez que los mediáticos protagonizan un conflicto. Sin embargo, este mismo se vio caracterizado por un cómico acontecimiento, en el que se vio involucrado Marcelo Tinelli.

Ángel De Brito arremetió contra Pampita tras un almuerzo con Marcelo Tinelli

Durante una charla en LAM, Ángel De Brito reveló una curiosa anécdota sobre un almuerzo que compartió con Marcelo Tinelli y el jurado del Bailando 2023, donde Pampita sorprendió al llegar con un numeroso grupo de personas: "Teníamos que hacer tiempo entre una grabación y otra y nos dijo de ir a comer a un lugar que él tiene reservado, un vip. Fuimos Guillermina, Piquín y Jimena... estábamos todos y cayó Pampita con 8 personas".

"Vino con Moritán, los hijos, el peinador, ocho personas. No daba. Al final pagó todo Marcelo, pero el otro día se lo recordé y se mató de risa. Me dijo que se re divirtieron. Nadie llevó a nadie, era sólo a los del jurado porque salimos de grabar y teníamos que volver. Y no era canje porque cuando fuimos a pagar, ya había pagado él. Eran como 25,estaban los hijos de Moritán también", detalló incrédulo el panelista de LAM.

Asimismo, las panelistas se unieron a las críticas de Ángel De Brito contra Pampita, destacando que el actuar de la modelo fue inapropiado e irrespetuoso ya que Marcelo Tinelli fue quien invitó la comida. "Si te invita a comer Marcelo, vas sola o con tu pareja. No da llevar a tanta gente", concluyó Yanina Latorre.

