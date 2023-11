Recientemente se llevaron a cabo los tres conciertos de Taylor Swift en Argentina. La cantante se presentó el 9, 10 y 12, ya que la tercera fecha fue reprogramada debido a las condiciones climáticas. Diversos famosos estuvieron en los shows, entre ellos Topa, Jimena Barón, Iván De Pineda y Pampita, quien asistió a “The Eras Tour” junto a su sobrina y su familia. Además, las personalidades del espectáculo fueron vistos intercambiando los conocidos “friendship bracelets” con los fanáticos de la cantante de “Daylight”.

La grave denuncia de los fanáticos de Taylor Swift contra Pampita

No obstante, Pampita se encuentra envuelta en un nuevo escándalo mediático. La modelo, conocida por su humildad y caridad, prometió entradas a una fanática de Taylor Swift. Según la versión de la afectada, la esposa de Roberto García Moritán se había solidarizado con ella luego de que los tickets comprados fueron cancelados. La actriz se comprometió a proporcionarle dos entradas para el concierto. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando la seguidora, que había adquirido sus entradas por intermediarios, quedó fuera del estadio sin poder disfrutar del espectáculo.

Asimismo, el hecho llegó a las redes sociales donde los usuarios brindaron su apoyo a la fanática y comenzaron a reclamar a Pampita por la presunta estafa: “¿Vieron que Pampita había invitado a chicas que habían estafado al concierto? Bueno ahora parece que se borró y está la chica estafada afuera del estadio y Pampita no contesta”.

Twitter @afterglowflor

Cuando llegó el día del concierto, Pampita no se presentó según lo acordado, dejando a la seguidora esperando en las afueras del Estadio Monumental: “La productora me avisó que iba a venir hoy 12 de noviembre gracias a Pampita que se había solidarizado en darme dos entradas para hoy. La estoy esperando en River desde las 7 de la tarde, cuando me avisó que iba a venir para hacerme pasar y yo sigo acá”, expresó con angustia la fanática.

Twitter @afterglowflor

Además, diversos usuarios de las redes sociales aseguraron haber visto a Pampita disfrutar del show de Taylor Swift, mientras se sacaba fotos con algunos fanáticos. Lamentablemente, la usuaria afectada expresó su decepción y quedó fuera del Monumental sin poder asistir al tan ansiado concierto. Es importante destacar que la modelo no se ha referido a esta acusación y tocará esperar para conocer cuál es su versión de los hechos.

P.C