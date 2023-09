Ángel de Brito tuvo un fuerte cruce con Flor Vigna en la pista del Bailando 2023 el pasado martes previo al puntaje secreto de Pampita. El conductor de LAM desde sus redes sociales dejó un duro descargo para la cantante.

El martes por la noche, Flor Vigna quien esperaba el puntaje secreto del jurado, en el centro de la pista apuntó directo para Ángel de Brito. “Sos medio panqueque vos”, soltó la cantante luego de que el conductor de LAM confirmara que es la preferida de la producción.

Luego, se picó aún más cuando De Brito le dijo: “Tenes que ser divertida acá, no afuera”. A lo que Vigna le respondió: “¿Si yo quiero ser aburrida acá y no en la vida real?”. Sin pelos en la lengua, Ángel le respondió: “Es una opinión, báncatela. ¿Están todos chupados no?. Nunca te vi tan vivas”.

Ángel de Brito filoso en las redes con Flor Vigna

El conductor de LAM dejó su cajita de preguntas para sus seguidores e Instagram y uno de ellos le preguntó por la cantante. “¿Por qué te quedaste callado con Vigna cuando te dijo que te gustaba el quilombo?”.

Ángel de Brito contra Flor Vigna

Ante esto Ángel de Brito respondió: “Porque me estaba durmiendo. Es famosa por sus peleas en combate y su vida privada. Viciconte, Mati Napp, Ochiatto, Castro, no por un hit”, sentenció el conductor.

Al mismo tiempo, otros seguidores se mostraron del lado de la cantante y agregaron: "Flor tiene millones de reproducciones en YouTube, mucha gente la elige!! Hay que decirlo también". Ángel de Brito le respondió: "Es una gran bailarina y estuvo genial con Nico Vázquez pero también es la que se sentó a pelearse con Laurita en Bailando con Cabré. Reniega de como construyó su fama", finalizó el conductor.

J.M