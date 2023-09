Ángel De Brito, conocido jurado del programa "Bailando" y conductor de "LAM", no se quedó callado al responder las preguntas de sus seguidores en Instagram, y esta vez, le tocó hablar sobre Cami Homs, la expareja de Rodrigo De Paul.

La modelo debutó en la pista del Bailando con el bailarín Nico Fleitas, donde realizaron una performance al ritmo de “Te curo” de María Becerra. Sin embargo, sumaron un total de 10 puntos, siendo uno de los más bajos del certamen.

Cami Homs y Nico Fleitas

Además, Ángel De Brito comenzó con las preguntas sobre el vínculo de Cami Homs con su ex, Rodrigo De Paul. La participante, sometida a un bozal legal impuesto por el futbolista de la Selección Argentina, no pudo profundizar sobre la relación ya que lo tiene prohibido. Previamente, se había revelado que el jugador de Atlético de Madrid buscaba proteger a sus hijos de la exposición mediática y de las redes sociales.

El comentario picante de Ángel De Brito sobre Cami Homs

Ángel De Brito hizo pública su opinión a través de las redes sociales. En una sesión de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram, fue cuestionado por uno de sus seguidores acerca de su relación con Cami Homs. "¿Por qué no querés a Cami Homs? Se nota mucho". "No es que no la quiero. No le creo”, expresó crudamente el conductor de LAM.

Ángel De Brito en Instagram

Además, Ángel De Brito no tuvo reparos en criticarla y fue tajante en sus dichos. Cuando otro fanático le pidió que ampliara su comentario y diera más detalles, preguntándole qué es lo que no le creía a Cami Homs, el jurado del Bailando 2023 respondió igual de seco. "Que se muestra de una manera que no es.”, comentó De Brito.

P.C