Aseguran que Rodrigo De Paul está en Buenos Aires con sus hijos

Rodrigo De Paul divide su tiempo generalmente entre Madrid y Miami. Allí, el futbolista cuenta con su propia vivienda, al igual que en Buenos Aires, donde viene siempre que puede.

Aparentemente, esta sería una de esas ocasiones. Es que acá, además de tener familia y amigos, principalmente viven sus dos hijos: Francesca y Bautista, fruto de su relación con Camila Homs.

Rodrigo De Paul estaría con sus hijos

Según la cuenta Chisme de Ker, Rodrigo De Paul se encontraría actualmente en su casa de Buenos Aires en compañía de los dos pequeños.

Francesca y Bautista viven en Buenos Aires con su mamá, quien se lanzó profesionalmente como modelo de la mano de una famosa agencia.

"Dice, dirían, que Rodrigo De Paul está en su casa de Buenos Aires con sus hijos", indicó Ker Weinstein en sus Historias de Instagram.

De ser así, su visita coincidiría con el debut de Camila Homs en el Bailando 2023, decisión que al futbolista no le cayó demasiado bien.

Semanas atrás, en Mitre Live, el abogado Marcelo D' Alessandro reveló que el jugador de la Scaloneta le colocó un nuevo bozal legal a la madre de sus hijos. "Hubo un bozal legal de Rodrigo a Camila para que los chicos no fueran al Bailando. No exponer a los chicos, ese fue el pedido que hizo De Paul y que fue apelado por Camila", aseguró el letrado.

Además, explicó cuáles fueron los motivos que llevaron al ex de Tini Stoessel a tomar esta drástica decisión: "Ni Camila ni nadie puede llevar a los menores a la televisión. Rodrigo no quiere eso para sus hijos porque las redes sociales van a terminar utilizándolos. No son buenas las redes para los chicos tan chiquitos, van a terminar hablando de ellos. A mí me pareció bastante sensato, no es un problema con Camila", señaló.

Lo cierto es que Rodrigo De Paul podría estar en este momento con sus hijos, mientras su ex, Camila Homs da sus primeros pasos en el Bailando 2023.