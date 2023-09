Camila Homs aseguró que no puede hablar de Rodrigo De Paul: "Me puedo meter en problemas"

Camila Homs está atravesando un gran presenta laboral tras su esperado debut en el Bailando 2023. A pesar de no recibir un puntaje muy alto, la modelo fue una de las primeras figuras en bailar en el certamen de Marcelo Tinelli.

Sin embargo, hace algunos días, se dio a conocer el revés judicial para Rodrigo de Paul, quien había realizado una denuncia tanto contra Horacio Homs, su exsuegro, y contra su expareja por supuestas agresiones. Ahora, un móvil de Socios del Espectáculo fueron a consultarle a Camila sobre cómo se encuentra su relación con el padre de sus dos hijos, Francesca y Bautista.

Camila Homs en su debut del Bailando 2023.

En el ciclo de ElTrece, la modelo explicó: "No voy a hablar de ese tema. No te puedo dar información de nada, lamentablemente. Se sabe que tengo una demanda, un bozal legal, así que no puede decirte nada".

Cuando el notero le consultó si Rodrigo de Paul había visitado a sus hijos en el marcó de los recientes partidos de la Selección Argentina, Camila Homs respondió sincera: "De su vida no puedo decir nada, me puedo meter en problemas, si hablo de él".

¿Qué dijo Camila Homs sobre su pareja, José Sosa?

Al ver que la participante del Bailando 2023 no podía hablar sobre el campeón del mundo, el notero decidió preguntarle sobre su relación con el futbolista de Estudiantes de La Plata.

Camila Homs aprovechó el cambio de tema y compartió detalles de su relación actual con José Sosa: "Con Pepe estamos muy bien, por ahora no pensamos en convivir, estamos disfrutando el momento, no queremos apresurar nada, y quiero que fluya".

J.C.C