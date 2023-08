Esta semana, tanto Rodrigo de Paul como Tini Stoessel utilizaron sus redes sociales para confirmar que la relación que comenzaron en 2022 había llegado a su final. Esto causó que los medios argentinos se enfocaran en Cami Homs, para que dijera lo que pensara en medio de la polémica separación.

Incluso Pepe Ochoa en "El Diario de Mariana" la culpó de la ruptura en vivo: "Pasa una cuestión con Camila Homs, que es básicamente la persona por la que se separan, que manda unos mensajes a Tini y a De Paul por los cuales ellos le inician una demanda".

Camila subió una particular historia en Instagram

Sin embargo, lejos de meterse en polémicas e intentando no mencionar la relación de su expareja, al contrario de su padre, que subió un video a sus redes sociales para celebrar la separación de Rodrigo. Eso al parecer cambió hoy, ya que Camila subió una particular historia en Instagram.

El beso de Camila Homs y José Sosa.

Camila Homs decidió subir un video en donde se muestra con José Sosa, su pareja actual. En el mismo se los ve sentados en el auto y al final se dan un beso. Este llamativo posteo no fue bien recibido por los seguidores de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel, que sintieron que fue un palito para su ex al mostrarle que ella estaba felizmente en pareja.

¿Qué dijo Camila Homs sobre la separación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel?

La modelo participó en "Desayuno Americano" y, como era de esperar, le preguntaron sobre la ruptura que protagonizó su ex. Sin embargo, Homs evitó el tema y respondió: "La verdad que no opinaba nada cuando estaban juntos, así que menos voy a opinar ahora".

Además, Camila Homs reveló que se enteró de la noticia junto a todos: "Vi que se separaron, no me corresponde opinar y como dijiste, no puedo hablar del tema". Al escucharle, Pamela David le consultó si estaba al tanto de la ruptura, por lo que la modelo confesó: "No, para nada".

J.C.C