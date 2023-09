En las últimas horas, Maxi Guidici sorprendió a todos y aún más preocupó a todo el entorno de Gran Hermano después de que se conociera la noticia de que intentó quitarse la vida tomando un frasco de pastillas clonazepam. Juliana Díaz, su exnovia, decidió hablar con LAM y en el medio Ángel De Brito reveló como lo vio al cordobés en la previa de todo lo sucedido.

El programa de hoy de LAM arrancó con un informe sobre la salud mental de todos los participantes que pasaron por Gran Hermano y sus distintos problemas de salud que tuvieron, para interiorizar en todo lo que paso el día de hoy alrededor de la situación de emergencia del cordobés.

Ángel De Brito contó como vio a Maxi Guidici antes del intento de suicidio

"Hoy es un programa especial por todo lo que paso en la noche de anoche con Maxi. Está un especialista para hablar de la salud mental, que los famosos sirvieron de ejemplo, como lo de Holder hace unos días", comenzó el conductor. "Voy a saludar a Juliana que está en el móvil", dijo Ángel.

"Con el único que decidí hablar fue con vos porque te preocupaste de verdad, porque los quiero mucho y porque siempre nos trataron bien", explicó Juliana. "Es una relación que fuimos formando mientras salieron de la casa. En muchos vi fragilidad cuando contaron sus historias, se les mezcla la fama y la frustración. De hecho, ayer yo hablé bastante con Maxi por la tarde cuando estábamos grabando el Bailando", contó el conductor.

"Conté que había chocado y tuvo un episodio de que lo quisieron fajar. Me lo encontré en un pasillo con cara de susto, obviamente nunca me imagine que iba a pasar todo esto. Lo vi pálido, muy asustado y siempre es superdivertido, viene y saluda. Me preguntó varias veces si va a entrar al bailando, como con mucha ansiedad de seguir trabajando en el medio", finalizó Ángel De Brito sobre como vio a Maxi Guidici​ antes del intento de suicidio.

Línea 135

El Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende 18 horas diarias (consultar horarios en la web), de forma anónima, gratuita y voluntaria. La técnica que utiliza es la “escucha activa”, con intervenciones orientadas a que el consultante hable. La línea es gratis llamando desde CABA o Gran Buenos Aires; y los números (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.

