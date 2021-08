Ángel de Brito dio las razones de por qué no expone a su pareja  

Angel de Brito decidió conversar con sus seguidores, mediante su sección en redes sociales "Ángel Responde" y allí resolvió algunas cuestiones que inquietaban a sus seguidores. "¿Por qué no hablás de tu vida privada pero si hablás de la vida de todo el mundo?", le consultaron.

"Porque no soy mediático, ni narcisista. No hablo de todo el mundo sino de los que hablan de su vida privada", aseguró contundente.

Más tarde, otro usuario le preguntó: "¿Estás en pareja?". Sin querer entrar en detalles, el periodista expresó: "Sí, lo conté mil veces. Repleto de amor. No lo voy a buscar a la tele ni a las redes".

Para redondear el tema, otra persona lo felicitó por "proteger su intimidad". A lo que él, fiel a su estilo, remarcó: "No necesito prostituirla para que me hagan notas. Puedo vivir tranquilamente de mi trabajo o de otro".

Ángel de Brito le mandó una carta a documento a Nancy Pazos: "Ahora entiendo"

Ángel de Brito le respondió a Nancy Pazos con una picante jugada legal. El periodista mandó una carta a documento a su colega, después de que ella lo mencionara en Intrusos.

La panelista de Flor de Equipo compartió en Twitter un furioso descargo, después de que le llegara la misiva.

"Aún no la leí, pero ahora entiendo porque nadie se anima a hablar de vos. Mientras vos te arrojas el derecho a hablar de todos, ¿me querés amedrentar con una carta documento? ¿Por qué no le pedís disculpas a @Flor_de_P en público (no como hiciste en privado) y listo?", disparó.

Todo comenzó cuando Nancy Pazos habló en Intrusos sobre el jurado de La Academia y lo atacó por el escándalo que involucra a Flor Peña y su visita a la Quinta de Olivos en pandemia.

"Un diputado de la nación dijo que Florencia Peña fue a hacerle servicios sexuales al presidente. Y Ángel de Brito se hace el pel...y escribió concretamente 'flor de gaterio'. El mismo señor que nos pidió que nos callemos cuando se casó", dijo la periodista en el aire del programa pero fue rápidamente cortada por los conductores del ciclo de América.