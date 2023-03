Ángel de Brito hizo un enigmático sobre una panelista que daría un paso al costado del programa en el que trabaja y se trata nada más ni nada menos que de Luli Fernández que, para sorpresa de muchos, abandonará "Socios del Espectáculo".

"A fin de mes, Luli Fernández abandona Socios. Del canal buscan un 'refuerzo' periodístico", escribió Ángel de Brito a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo eso no fue todo, el periodista también contó lo que le dijo la panelista.

Luli Fernández.

"La verdad es que estoy super contenta con la oportunidad que me dieron y con el equipo del cual formo parte, pero tengo dos propuestas para conducción que es lo que yo quiero hacer", le contó Luli al conductor de "LAM".

De esa forma quedó en evidencia que los motivos son netamente laborales, de aspiración profesional y no por una mala relación con sus compañeros o por algún inconveniente que haya surgido como para que ella tome esa decisión.

La publicación de Ángel de Brito.

Ángel de Brito explicó por qué Candelaria Tinelli no volvió a LAM después del escándalo con Guillermina Valdés

Ángel contó que Candelaria Tinelli no se arrepiente de nada de lo que dijo y que tenía muchas cosas para contar, pero que solo contó al aire lo que quería que supiera la gente sobre su papá y la actriz.

"No está arrepentida de lo que dijo. Para nada. No sólo ratifica lo todo que dijo, sino que me dijo 'mejor que no hable más, porque es para más quilombo'. No como amenaza, sino como diciendo que si sigue hablando es peor", expresó el periodista en su programa.

Además, el conductor de LAM, confesó que habló con Cande Tinelli en los pasillos, una vez que terminó el programa, y que ella le dijo que "Estuvo tranqui" en cuanto sus polémicas declaraciones. "Hoy Cande no vino al programa porque está como agotada mentalmente de todo lo que se dijo", admitió de Brito.