Ángel de Brito dijo que Martín Redrado demandará a Luciana Salazar por 25 millones de pesos

Luego de blanquear su relación y posteriormente terminarla a los pocos días, Luciana Salazar y Martín Redrado están en pleno enfrentamiento judicial y ya comenzaron la audiencias de mediación vía Zoom aunque hoy en Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito confirmó que el economista no quiere ninguna mediación con su ex y que la demandará por 25 millones de pesos. Los detalles...

Redrado, representado por Fernando Burlando, le inició a su ex, Luciana Salazar, una causa penal y civil "Martín la va a llevar a la Justicia. Hubo presiones que consideramos que atacan la dignidad y la honestidad de Martín Redrado. En segundo término, todo lo que ella ha hablado genera un perjuicio y por eso vamos a iniciar una causa por daños y perjuicios. Y también ante la operación sistemática mediática que hemos registrado, en el pasado y en el presente, de la que es víctima Redrado, vamos a hacer una denuncia en la justicia contravencional por hostigamiento mediático", dijo el abogado..

"Redrado y Luciana tuvieron una audiencia. Redrado está dispuesto a ir a juicio, más allá de lo que pase esta tarde, vía zoom. Él está convencidísimo de ir a juicio y de pedirle una cifra millonaria de resarcimiento. Son 25 millones de pesos lo que le va a pedir Redrado a Salazar. En dólares son casi 170 mil. Si la condenan a Luciana, lo tendría que pagar", dijo el conductor.

Finalmente al cierre del programa, Luciana Salazar iba a hablar con Ángel de Brito al aire, pero les comunicó que no podía hacerlo debido a que tuvo un problema con el auto y que estaba "con la grúa" y el auto parado.

Martín Redrado llevará a la justicia a Luciana Salazar

Luego de los polémicos mensajes que sacó a la luz Luciana Salazar, hoy en "Los Ángeles de la Mañana", Fernando Burlando, abogado de Martín Redrado confirmó que el economista llevará a la justicia a la modelo.

"Confirmado porque hubo expresiones que consideramos atacan la dignidad y honestidad de Martín Redrado en segundo término todo lo que se ha hablado genera daños y perjuicios y también frente a esta operación sistemática mediática que hemos registrado en el pasado y el presente Redrado es víctima y vamos a hacer una denuncia en la justicia contravencional por hostigamiento mediático", reveló el abogado.

Ángel entonces preguntó qué iban a presentar y Burlando explicó: "En realidad cuando yo por ejemplo te digo lacra y lo expreso o digo que ejerces violencia de género necesitas pruebas. No sé si podrá acreditar si es o no Martín esa persona. Lo que pueda probar Luciana es menor, a Martín no le preocupa lo que pueda probar en la justicia", explicó y agregó que están incluídos en la denuncia los audios, mensajes y mails que la modelo habría filtrado a la prensa. "Martín no tiene una relación con Luciana Salazar y ella dice que ha tenido un vínculo".