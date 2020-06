Ángel de Brito dio el nombre de la conductora que habría sido maltratada por Jorge Rial

Ángel de Brito condimentó un poco más la pelea de Moria Casán con Jorge Rial. La Diva hace algunos días se despachó con una catarata de tuits algo enigmáticos, y el conductor de Los ángeles de la mañana le puso nombre y apellido a los protagonistas de la historia que decidio contar La One.

¿Pero como comenzó está historia? Hace escasos días Moria disparó en su cuenta personal de Twitter: “Recuerdo que en una reunión llamada de tupper en el #MayonesaChannel, el oscurito se levantó y amenazó a una señora que estaba al lado mío y que comenzó a temblar, yo le di un rivo. Había mucho y poco huevo, y cinco féminas, una se había ido para conducir y los demás lo agarraron al misógino y estuvo a punto de agarrarse a piñas con uno de los dueños del canal”, comenzó escribiendo.

“Después de eso nos quedamos los dos con una de las féminas de gerencia, y yo le dije: ‘Sos un sorete mal cagado’. Él, lejos de enojarse, y yo menos porque estaba divertida, ¡me abrazó y nos reímos! Ninguno mata a ninguno, mucha vayaina, pocos huevos, traiciones, en una reunión donde no se aclaró nada y quedó en evidencia que la tele es un electrodoméstico donde abunda el cotorreo y el cotilleo, y los resultados parece que no favorecen”, agregó la One.

“Igual amo a América y me encantan los Vila (Daniel y Agustín), me sentí honrada por esa familia… el resto, hummmmm. Agradezco a (Eduardo) Eurnekian que me haya contratado y la cena que tuve con él hace dos meses. Fue lo más. Aguante la tele argentina, si destapan unas cloacas, va a ser una de las mejores”, fnalizó. Moria.