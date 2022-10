Ángel de Brito disparó contra Wanda Nara: "Zorra"

El escándalo que se generó en torno al vínculo que existe entre Wanda Nara y L-Gante alcanzó rumbos inimaginados. Tamara Báez denunció que el cantante entró a su casa con la empresaria y Kennys Palacios para llevarse algunas de sus pertenencias y en marco de este tema, desde "LAM" quisieron hablar con la modelo.

Wanda Nara se manifestó molesta por lo que se dijo de ella y le negó la nota a Alejandro Castello, notero del programa que conduce Ángel de Brito. Su fastidio dio de qué hablar y el periodista le respondió desde su cuenta oficial de Twitter: "Zorra, te cargaste una familia".

La publicación de Ángel y la respuesta de Wanda.

La empresaria se hizo eco de la publicación de Ángel y le contestó: "Claro , pero yo no estoy con nadie casado . Ni en pareja . Entonces tu "" no tiene nada que ver conmigo" y agregó un corazón rojo. Pero eso no quedó ahí, ya que el conductor, fiel a su estilo, no se quedó callado y le retrucó la respuesta.

"No entendiste las comillas", lanzó De Brito dejando en evidencia la comprensión de textos Wanda Nara. Cabe destacar que cuando ocurrió el Wandagate, "LAM" fue el único programa que tenía la palabra de la empresaria y Mauro Icardi.

La respuesta de Ángel de Brito.

La reacción de Wanda Nara tras la acusación de Tamara Báez

Al enterarse sobre las acusaciones de Tamara Báez, Wanda Nara le mandó un audio a Maite Peñoñori en el que manifestó: "No sé cómo se les puede ocurrir una cosas así. Evidentemente, al que se le ocurra, es porque está en su ser hacer una cosas así. Lo único que te puedo decir es que ayer grabé hasta muy tarde. Me la crucé a Lizy en la grabación, que es alguien que lo puede confirmar".

"Conozco ese lugar porque estuve varias veces en otras oportunidades, pero la verdad es que está muy lejos de mí hacer una cosa así", agregó la empresaria para terminar con el tema.